Piscadonan ta habri aña basta disgusta riba saco di plastic y number di boto

E ley di saco di plastic no ta na fabor di piscado paso nan ta uza esaki pa bende nan pisca pero e ley aki ta trece un problema serio pa e piscadonan pa cual aki Sr. Clifford Rosa di Centro di Pesca Hadicurari.

Aña a habri cu piscadonan tin problema tocante e saco di plastic y tambe e pagamento di number di boto. Nan a reuni caba y a toca e puntonan aki. E siman aki lo tin otro reunion mas, pa defini con lo atende cu e problema ey. A bin diferente idea dilanti, y un di nan ta cu saconan di plastico ta algo dañino pa medio ambiente. Piscadonan no tin recurso, y p’esey nan a bay den saco di plastic.

Mester bin un sistema di conscientisacion y Fundacion Centro di Pesca Hadicurari lo conscientisa e piscadonan pa nan compronde e materia y tambe pa tin un solucion. Problema sin solucion no ta bay. Kisas lo bay bek na saco di papel, y asina cu e piscado bende su pisca, e lo bay bek den un sistema cu ta cuida medio ambiente.

Sr. Rosa, di Centro di Pesca Hadicurari ta sigui bisa cu aworaki e piscadonan no por uza saconan di plastic, ya cu esaki ta contra di ley. Awo, e clientela kisas lo mester bin cu su mesun saco. Segun Sr. Rosa, no ta algo simplemente di e piscado so, ya cu e semper a purba di duna su servicio y hopi biaha no tin mucho bendemento di pisca na pier. Pero p’esey a pidi e hendenan cu ta bin pa cumpra pisca, bin cu nan mesun saco pa asina nan por bay cu e pisca;

Tambe tin centro nan cu ta bende pisca y esey lo por bay over na lora e pisca den papel, pero no den papel di corant. Pero Centro di Pesca Hadicurari ta pensando con pa atende e papel pa e bendedonan di pisca.