Piloto Hulandes a contrabandea 22 kilo di cocaina pa Inglatera

ROCHESTER, Inglatera – E piloto Hulandes John B (53) a wordo condena na Gran Britania pa 23 aña den prizon door di contrabando di droga. El a wordo gara den su camber di hotel.

B., procedente di Hilversum, a wordo gara dia 30 di Juni na Rochester Airport. El a bula for di Hulanda den un avion deportivo chikito, segun BBC. El a baha cu un maleta for di e avioneta y a check in na un hotel.

Riba e imagennan di security, por a mira con B. a yega e aeropuerto.

Un homber Polaco di 61 aña a bay cu dos tas deportivo na e camber di hotel di e Hulandes, pa asina busca e droga.

Pakete pa un homber desconoci

E nativo di Hilversum lo a contrabandea e droga den dos caha di metal. E ta hura cu tabata tin peso den nan cu a percura pa e avioneta keda sigur riba tera.

B. ta desmenti cu e sa algo di e droga. E lo a wordo pidi door di un homber desconoci for di London pa hiba un pakete p’e.

Fuente: RTL Nieuws