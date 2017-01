Piloto burachi Canades aresta den cockpit prome cu lanta vuelo

CALGARY, Canada – Un piloto kende tabata burachi den e cockpit, a wordo aresta poco prome cu su salida na Canada. Dos ora depsues di su aresto, e homber di 37 aña a wordo haya cu tres biaha e limite legal di alcohol den su curpa.

Su avion, parti di e aerolinea Sunwing, despues a sali di Calgary pa Cancun, Mexico, cu un diferente piloto. Tabata tin mas di 100 persona abordo. E incidente a pasa pa 7’or di mainta, ora local diasabra. E staf di e avion a nota cu e piloto tabata comporta masha straño, despues el a perde tino. Nan a alerta autoridadnan y e homber a wordo escorta for di e cockpit.

El a wordo acusa di ta en cargo di un avion mientras cu e no tabata por. Vocero di polis, Paul Stacey a conta den un conferencia di prensa cu polis kier “warda pa e bin bin prome cu e aparece dilanti husticia.” El a bisa: “Esaki tabata tin tur e potencial pa un desater, pero mi ta bisa e posibilidad di un piloto di un aerolinea grandi manera esaki lanta vuelo, den e condicion cu e tabata, ta poco probabel, pasobra tin hopi checks and balances.

“Tin un otro crew di vuelo y tin ekipo di salida y tur ta bay riba siguridad.

“Asina ta, mi no ta sorprendi cu el a wordo gara prome cu e avion a laga e terminal.” Pero sr. Stacey a bisa: “E no lo ta bulando nada pronto.”

Fuente: BBC World