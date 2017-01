Pickup posiblemente di joyriding a accidenta na Noord

Diaranson atardi bahada di solo na e luznan di trafico pabou di ex rio grande chauffeur di un pickup a dal riba acera perde control y dal riba un otro auto den banda contrario. Un patruya motoriza na pia for di warda a tuma nota di e accidente y a mira con e chauffeur di e pickup a cuminsa core pa bandona e sitio. A cuminsa core tras di e homber pero a perde for di bista den area di e hotel pa e botica. E chauffeur di e suzuki vitara a resulta levemente herida y a keda atendi pa personal di ambulance. Polis a tuma e pickup den beslag debi cu ta mustra di ta horta.