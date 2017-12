Na e luznan di trafico riba Van Leeuwenhoekstraat conecta cu Caya Roland Lacle luznan di trafico no tabata den uzo y brochi di trafico ta conta e momento ey. Chauffeur den un kia picanto a subi e crusada saliendo for di caya principal no a calcula bon cu trafico biniendo for di pariba y aki un hyundai creta a dal den e picanto. Daño material tabata considerabel.