Phubbing, un practica cu ta daña relacionnan personal

“Phubbing” ta e practica cu ta wordo realisa ora un persona ta ignora e personana cu e tin, fisicamente, su dilanti, pa prefera di interactua cu su telefon celular. Algo cu por deteriora e relacionnan personal, segun e Conseho Nacional di Ciencia y Tecnologia (Conacyt).

E comportamento, cu no ta limita solamente na e uzo di telefon sino cu ta inclui tablet y otro dispositivonan electronico portatil, ta un factor cu ta faborece e aislamento y ta genera problemanan di interaccion social

E investigador di Centro di Investigacion y Innovacion den Tecnologia di e Informacion y Comunicacion (Infotec) Evelyn Téllez a expone cu “e dispositivonan electronico ta conecta nos mas cu esun cu ta esun mas leu y na mes momento ta desconecta nos di esunnan cu ta mas cerca”.

E termino “phubbing”a nace di e conjuccion di e palabranan “phone”y “snubbing”. Dus telefon y ignora, respectivamente.

E peliger di e fenomeno aki ta e inconsciencia cu e ta genera, dado cu “hende cu ta victima di ‘phubbing’ no ta expresa su incomidad di e hecho di wordo ignora pa su interlocutor, pero si e tin e sentimento negativo di abandona pa e persona cu ta ingnor’e pa check su celular.

E conducta por tin su splicacion den su origen den e falta di educacion di parti di e personana den e forma den cual mester uza tecnologia.

E specialista a insisti cu, desde chikito, muchanan ta siña e conducta aki di nan mayornan y esey ta supone cu nan ta asimila cu ta ok pa ignora esnan presente den un combersacion.

“Mayornan ta duna e muchanan un telefon of tablet pa nan keda keto mientras cu nan ta comunica entre nan y e muchanan, na nan turno ta siña ignora nos”, el a splica.

E atractivo principal di un smartphone y na cual su culpabilidad na na e hecho di su conexion na internet.

Segun datonan di e estudio haci riba e “Habitonan di usuarionan di internet na Mexico 2017”, realisa pa Infotec y e Asociacion di Internet.mx, 91 % di e internautanan mexicano ta conecta na internet haciendo uzo di un smartphone.

E estudio ta expone tambe cu e tempo promedio diario cu un persona ta pasa conecta ariba internet ta di 8 hora cu un minuut, 47 minuut mas cu na 2016, di cual casi tres hora ta wordo gasta ariba rednan social.

