PFTSA lo lansa nan app di pensioen

Awor cu tur cos ta birando moderno a pone cu Fondo di Pension di Sector Turistico mester a bin cu un app pa duna guia na esunnan cu ta usa website pa haya informacion segun Directora di PFTSA, Sanaa Baroud Fondo ta splica.

Via di telefon of tablet, bo ta haci bo calculacion di pensioen, y asina PFTSA kier purba na yega na su miembrona di un manera of otro, consehandonan via charlanan, via un app, pa purba di convence den nan man, cu nan mester spaar un tiki extra.

E ley ora el a bin, e ta un bon iniciativa di gobierno, e ta obliga nos di pensa pa mañan, pero e no ta suficiente, anto esey ta e parti cu no solamente PFTSA, pero tur instancia cu ta traha cu pensioen, pa conscientisa nan miembronan kico nan ta haya na final. E miembrona ta pensa, cu ta aki 30 aña e no ta relevante aworaki. Pa ora nan realisa cu si e ta relevante, e no tin mucho mas pa spaar.

Si un persona cu ta drenta cu 35 aña, drenta den e fondo y bo compar’e cu’n persona cu 50 of 55 aña, dimes e ta mas miho ya cu e periodo pa spaar ta mas hopi. Pero aworaki, e realidad cu tin hende di edadnan halto, di 50 aña bay ariba, caminda e personana aki ta bay end up cu’n pensioen di 100 of 200 florin pa luna. Pasobra cu e periodo cu nan ta spaar ta tiki. Menos tempo bo spaar, menos bo ta haya na pensioen.

Bo ta hasta core e risico cu suma ta asina abao, caminda bo pensioen inkomen ta menos di 600 florin pa aña, bo ta haya un lumpsump di 6000 mil florin y eynan tur cos a caba.

Tin rumornan cu ta core ta cu tin hopi compania cu no ta afilia, pero PFTSA ta ripara cu ora cu nan cera contract cu’n compania nobo, nan ta haya nan cu nan ta cobra premienan di 2012, cu a wordo reteni, pero no a wordo entrega niun caminda. Dus tin compania cu si ta kit’e for di nan miembro, pero no ta draag e af. Mester bin cu control.

Sra. Baroud a conseha pa tur persona cu tin un pensioen, dus Aruba en general. Ora bo cuminsa traha despues di bo periodo di prueba, bo ta den un pensioen plan. Na cualke instancia cu ta. Den ley di pensioen ta para cu na luna di July, cu e instancia di seguro cu bo ta den, tin cu duna un benefit statement, anto e benefit statemente, ta e prueba cu bo ta den un plan di pensioen. Bo payslip no ta un prueba, esey ta mustra cu e doño di trabao a kit’e, pero no cu el a wordo afgedragen. Ta bo derecho, pidi’e.

PFTSA su trabao ta di conscientisa tur hende tocante nan pensioen, kico nan por haya y PFTSA nan ta bezig cu cambionan, modernisacion, cu nan lo launch nan app den nan asamblea. Esaki ta e manera cu e hobennan di awendia ta comunica, unda cu nan mes por hunga cu e cifranan na nan conviniencia, y nan sa e ora ey kico nan por haya.

PFTSA kier purba di go along cu e trend di awendia, cu tur cos ta IT awendia. No tin niun hoben cu awendia no tin un telefon of un tablet. Bo kier haya mas pensioen, abo mester contribui mas. Si bo kier haya tiki, bo ta spaar tiki, bo kier haya mas, bo mester sacrifica awe pa bo haya mas mañan, Sra. Sanaa Baroud di PFTSA a splica.