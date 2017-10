Peticion na presidente di Parlamento pa sigui cu e proceso pa cambia e kiesverordening

E proceso pa cambia e ley electoral a cuminsa for di December 2016. E proceso aki a cana su caminda y a cuminsa trempan pa tin suficiente tempo pa e ley aki bira un realidad. E ley cu e cambionan electoral ta pone cu e politico cu mas voto ta drenta parlamento y ta elimina e fenomeno cu a base di secuencia di number ta drenta parlamento. Lamentablemente e proceso pa cambia e ley electoral a wordo boicotia pa fraccion di AVP y tambe pa ex presidente di parlamento pa motibo cu nan ta CONTRA e cambio di ley aki. Despues di eleccion di dia 22 september caminda pueblo a vota pa un cambio tin un constelacion nobo den parlamento. Diabierna ultimo 27 october 2017 e parlamento number 10 a huramenta y e mesun atardi a scoge presidente di parlamento nobo cu ta sr Guilfred Besaril. Na e momentonan aki fraccion di AVP NO tin mayoria mas den sala y asina NO por tranca of para e proceso pa cambia e ley electoral mas.

E ley aki a bai Raad van Advies caminda e organo consultativo a duna conseho riba e ley aki. Una bes e conseho a keda cla tur e sugerencia nan cu Raad van Advies a trece dilanti a wordo adresa y e ley tawata cla pa sigui cana e proceso pa bira un realidad. Aki ta caminda fraccion di AVP a trance e proceso y a pidi presidente di parlamento cu nan kier un conseho di SER (Sociaal Economische Raad) cual ta algo insula mirando cu parlamento NO por SER un conseho. Loke fraccion di AVP a pidi ta contra LEY pasobra ta gobierno por pidi SER un conseho. En todo caso gobierno a cumpli cu orden di nan fraccion berde y a pidi SER un conseho. E conseho aki a keda cla for di luna di juli y nos a haci un apelacion na presidente di parlamento pa cumpli cu deseo di pueblo y sigui cu e proceso pa asina e ley bira un realidad prome cu eleccion di dia 22 september 2017. Nos no a haya oido di presidente di parlamento y e la scoge pa NO sigui cu e proceso aki. Na e momentonan aki mi a haci un apelacion na presidente nobo di parlamento pa sigui cu e proceso aki. Loke mester wordo haci ta cu presidente di parlamento mester yama un reunion di comision central pa miembronan di parlamento pone un fecha (deadline) pa haci pregunta riba e ley aki y e preguntanan aki mester wordo contesta pa esunnan cu a entrega e ley di iniciativa aki. Asina cu esaki ta cla, e ley ta CLA pa wordo trata den reunion publico pa asina yega na un votacion.