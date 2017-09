Peru lo reconoce titulonan universitario di Venezuela

CARACAS, Venezuela – Peru lo reconoce titulonan universitario di Venezolanonan, asina e presidente di e Asamblea Nacional, Julio Borgues, a informa atrabes di su cuenta riba Twitter.

“Nos ta gradici e Canciyeria di Peru pa e gesto di reconoce e titulonan universitario di e Venezolanonan cu mester a huy di e crisis,” el a indica den un mensahe caminda cu e tambe ta comparti un carta cu el a manda e canciyer di Peru di gradicimento.

E profesionalnan cu a imigra pa Peru, awo no solamente nan ta conta cu un permiso temporal di permanencia (PTP), sino cu ademas e titulonan universitario, nan lo wordo reconoci pa e pais aki, sin complicacion den tramite.

Pa reconoce e titulo, e Venezolanonan tin cu presenta e paspoort of carnet di extranheria, e original y copia di e titulo apostiya of incluso sin apostiya, si e universidad di ingreso ta permiti pa accede na e base di dato y comproba cu realmente el a efectua estudionan, no tin e necesidad di e apostiya y 645 sol – mas of menos 200 dollar – pa cuminsa cu e tramite, cu lo tarda 30 dia di trabao.

