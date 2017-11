Personana cu ta bebe y huma mester paga extra pa cuido medico

DEN HAAG, Hulanda- Ta parce cu Hulandesnan ta menos dispuesto pa sigui paga pa gastonan di cuido medico di otronan, segun un investigacion di e instituto di salud Nivel. Vooral personana cu no ta hiba un bida saludabel, cu ta bebe hopi alcohol y ta huma hopi lo mester paga mas na premie di e seguro basico.

Parce di tin e pensamento di “culpa propio”, segun Judith de Jong, di Nivel. E disponibilidad a baha for di 73% na 2013 pa 63% na 2015. Pa personana cu ta sufri di kebrante di salud of tin un malesa genetico si tin disponibilidad pa sigui paga normal.

SegĂșn investigadonan, vooral personanan cu un educacion secundario of cu un entrada abao, ta menos dispuesto pa sigui paga pa gastonan di otro persona. Na Hulanda, bo ta paga via e zorgpremie di pakete basico pa e cuido medico di bo mes y di otronan.

Fuente: https://www.telegraaf.nl