Personal y ekiponan di ambulance ta cla pa e final di carnaval

Pa e resto di temporada di carnaval cu ta resta, departamento di ambulance ta preparando su mes y ta duna conseho na esunnan cu ta bay wak parada segun hefe di ambulance Sr. Liberato Hoek a splica

Manera semper lo bay tin 3 ambulance riba ruta y esey ta apart di e tres ambulancenan riba warda. Banda di esey lo tin 3 ambulance riba ruta, apart di e rapid responder, y e bike team. Si tin algo di urgencia, por meld esaki na un polis, Rode Kruis of meld na 911.

Pero tene cuenta, cu momento cu yama 911 esaki lo pasa pa e comando kamer pa Carnaval, y na su turno, lo despacha esaki pa ariba ruta.

Sr. Hoek, ta haci un suplica pa si ta bay cu mucha, pa duna e muchanan aki, suficiente likido di bebe y tambe personanan cu ta sufri di malesanan cronico, pa por favor, tuma nan medicamentonan prome cu nan bay parada.

Pa loke ta e crusadanan cu ta ser uza pa ambulance, Sr. Hoek a splica cu ta bon pa tur hende coopera cu nan pa asina garantisa cu ambulance no ta haya problema ora di busca un pashent.

Tambe Sr. Hoek, a haci un suplica na personanan cu a yama, ta importante pa duna e informacion di kico ta pasando, ya cu e centralista no sa kico ta pasando. Ta door di e informacion suministra, e centralista mester por evalua cual ta prioridad. Dus kico ta pasando, si e persona ta na tino y hopi importante ta pa sa si e persona ta halando rosea.

E aña aki tambe, e personal di riba bicicleta lo ta riba caya tambe, ya cu nan por mobilisa mas lihe den e trafico di hende.

Den e caso aki, e meldpuntnan lo por ta un palo di luz, un gebouw of un number di cas, Sr. Liberato Hoek, Director di Ambulance a finalisa bisando.