Personal nombra den periodo demisionario lo no keda den servicio

Omaira Lares, di Departamento di Recurso Humano, ta splica e desaroyonan cu e trahadornan di gobierno cu ta riba contract dicon nan no por sigi traha mas den gobierno.

Coleganan cu tabata traha na Bureau di Minister y cu tabata arbeidscontractant, cu den e periodo cu a pasa, cu tabata tin decisionnan pa wordo tuma den servicio, den tijdelijk of vaste dienst, den diferente departamentonan. Tambe tin algun cu a wordo nombra den e ultimo lunanan. Den e periodo demisionario, ya gobierno no por tuma decision cu por afecta bo pais. Na momento cu bo tuma 20 hende pa drenta den tijdelijk dienst.

Un luna prome cu eleccion ta tuma decision cu por mara e siguiente gobierno tambe. Y prome cu esey tabata tin cantidad di decisionnan tuma, y esaki ta bou di investigacion. No por yega nombra un persona como trahado di Warda Nos Costa, y esaki tin bevoegheid cu mester cumpli cuné. Y den e grupo tin mas o menos 100, tabata tin un discusion dne nan man, y di eynan mester wak ken a wordo geplaatst, den ki funcion, y mas improtante tin presupuesto pa nan. Y e analisis ey ta resultando cu te cu aworaki, cu e lunanan cu a pasa. Mesco cu un polis, DHR ta mara na ley. Y di e grupo ey, un 40 persona a hinca den payroll, pa un periodo te cu December pa cierto motibonan. Tambe door cu nan tabata tin instruccion di e gobienro anterior, cual mester a sigui cu nan. Pero e gobierno actual ainda no a bisa si nan ta cumpli cu e contratonan aki, si of no.

Hopi hende ta puntra, cu si nan tin un benoeming den tijdelijk dienst, y un hende nombra como ambtenaar, ta bira ambtenaar si e tin su Landsbesluit den man y no prome. Y via e analisis mester cumpli cu tur e criterianan. Den LMA ta para cu mester tin nacionalidad Hulandes pa wordo nombra como ambtenaar, bo ta bira ambtenaar, sin cu ta cumpli cu e criterianan. Tampoco personanan cu tin un pasado hudicial, of un crimen, no tin un comportacion intachabel. No por pone un persona cu no sa di e trabao, den un funcion pa cual e no ta cumpli cu esaki.

Tin decisionnan cu a wordo tuma den cierto periodonan, kisas e gobierno lo no honra e decision aki. Mester laga DHR tuma decision si e tal persona ey, ta cumpli cu e criterianan pa e funcion cu e lo bay eherce.

Pa loke ta personanan cu a traha bou di e gobernacion anterior, tabata tin un grupo cu no tabata ariba payroll y ta keda cu na e gobierno aki si ta trek in e decision y termina e contractnan. Tur hende sa kico ta pasando y hopi di e directornan ta sclamando actualmente y awo tin hopi departamento cu tin, hende dimas den dienst cu no tin hopi cos di haci. Y e placa aki por wordo uza pa paga mas hende ariba tereno social.

Hopi di e hendenana aki, ta hendenan cu a kita for di trabao pa bay tras di un promesa. Y e hendenan aki, e acuerdonan cera, esunnan cu ta na Bureau di Minister, esakinan ta pa e periodo di gobernacion. Ora cu e gobierno ta demisionario, algun a kita y otro a keda. Nan tabata sa di adelanta cu nan acuerdo tabata pa un tempo defini. Personeelszaken tambe a bisa cu gobierno no por neem aan cu e mesun gobierno mes lo sigui.

Sra. Omaira Lares a sigui bisa cu pais Aruba no ta obliga pa tene e personanan aki den servicio. Ora cu e decision wordo formalisa den un Landsbesluit, via un acuerdo of un Ministeriele Beschikking, e ora por bisa mi tin derecho riba dj