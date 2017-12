AMSTERDAM, Hulanda- Dia 8 di Januari, un parti di e personal di cabina di KLM lo drenta den welga. Esaki kiermen cu ariba e dia aki KLM su vuelonan ta reduci of lo no tin vuelo mes ta sali for di Schiphol, segun e sindicato FNV.

Cu esaki e sindicato ta protesta contra e decision di KLM, di algo mas di un aña pasa, pa tin un steward of stewardess menos ariba e vuelonan di distancia largo, e asina yama vuelonan intercontinental. Esaki ta e prome biaha cu e personal di cabina di KLM ta pone trabao abao pa 24 ora.

E sindicato ta papia di un “situacion no viabel” door di e aumento di e presion laboral.

Anteriormente caba tabata tin algun accion di morocoy a tuma luga di parti di e personal di KLM.

Fuente: https://www.telegraaf.nl