Persona local cu ta bay biaha bin bek no ta wordo para na Airport

Esunnan cu ta biaha cu ta bin bek no tin problema pa sali for di Aruba y e ta mas pa personanan cu no ta naci na Aruba of companianan cu tin problema financiero. Directora di Departamento di Impuesto, Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters ta amplia.

Esunnan cu ta biaha pa trabao, vakantie of malesa no ta wordo para na airport. Eseynan no ta hendenan cu ta bandona nos isla definitivamente. Ta hendenan cu ta bay bin. Den caso cu tin un compania cu ta bayendo failliet of un compania cu ta den problema financiero caba, y cu ta mira cu lo no por paga e debe cu tin na belasting, esey tin su proceso. Den pasado a yega di para directornan di compania cu kier a bandona e isla sin a caba di atende e sumanan habri na Belasting.

Un persona cu ta bay bin bek, si ta doño di negoshi semper un persona ta keda encarga akinan cu e directiva diario. Den nos leynan, nos conoce ley Bestuurlijkaansprakelijkheid. Dus Belasting lo atende cu esun encarga cu e operacion diario di e negoshi. Semper lo tin un hende cu lo keda responsabel pa e cobransa di belasting cu ta keda habri. Esey ta parti di un trabao cu semper ta wordo haci pa tur negoshi. Ora cu esaki sali den publicidad, di berad ta of casonan grandi y casonan cu a hala atencion den publicidad. Pero ta normal parti di proceso di invordering of “dwang invordering” cu nan ta traha hopi di cerca cu nan clientenan pa nan cera un areglo of si nan tin un benta cu ta wordo publica den corant, mayoria biaha e cliente ta bay bin y haci un areglo, pa cual e benta no ta bay door. Dus ora cu e benta bay door, ta paso no tin nada mas pa haci y e ora ta sigui cu e proceso di benta di Destaho Publico. Hopi biaha ta sigui cana e proceso, cu e cliente ta sea paga e debe of ta yega na areglo di pago.

Hopi biaha loke Belasting ta bay bende, no ta yega loek tin habri na Belasting, pero den casonan asina e debenan ta wordo afgeschreven. Pesey ora di Destaho Publico, ta haci enfasis ariba un miho benta posibel y e prijsnan ta wordo valida ariba mercado, segun Sra. Luenna Gomes – Pieters, directora di Departamento di Impuesto.