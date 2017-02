Persona levemente herida den accidente na crusada pabou di RCA

Diahuebs atardi na e crusada pabou di e veld na RCA a sucede un accidente unda un honda van a sali for di Hubadastraat y no a duna preferencia na un BMW biniendo for di nort. E impacto tabata fuerte entre ambos auto, un persona tabata sinti su mes cu dolor pero no tabata desea di asistencia. Polis motoriza a presenta y tuma datos. Rato despues un persona a bira malo na e sitio y a solicita ambulance y a keda transporta pa hospital.