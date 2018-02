Persona deteni na Airport pa traficacion di oro

Diabierna 9 di februari, un pasagero di KLM a wordo saca for di avion net prome cu a lanta vuelo y el a wordo deteni pa RST riba sospechoso di traficacion di oro y falsificacion.

E sospechoso procedente di Venezuela tabatin 46 bara di oro cu ne. Ta trata di en total alrededor di 50 kilo di oro cu ta representa un valor di 2.1 miyon Dollar.

A base di informacion haya di FIOD (Hulanda) y RST na Curacao, e sospechoso por a wordo deteni. E accion ta un iniciativa conhunto di RST di Aruba, Cuerpo Policial di Aruba, Ministerio Publico di Aruba y Afpakteam di Aruba.

E sospechoso ta den detencion y e investigacion ta andando. Den cuadro di e investigación, lo coopera cu Curacao y Hulanda.

Afpakteam ta un cooperacion di Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Aduana, Fiot (Fiscale Inlichten- en opsporingsteam) di departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Marechaussee (Kmar) Kustwacht di Aruba, Meldpunt, RST y ta traha riba combati criminalidad financiero economico.

Crimen no ta paga!

Afpakteam a cuminza traha riba prome di maart 2017. Si bo persona ta desea di acerca Afpakteam cu señalnan (di labamento di placa) por via mail na HYPERLINK “mailto:[email protected]” [email protected] of via tiplijn na 11141.

Comments

comments