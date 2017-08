Diaranson mainta polis motoriza tabata riba un patruya den area di Shaba, Tanki Flip y bisindario, riba e caminda di Shaba pa bay Bubali a para un persona riba scooter pa control. E persona no por a demostra e documentonan di e scooter y no a keda nada otro di kita e scooter for di e motociclista y haya un multa tambe.