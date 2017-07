Persona a mira hobennan ta sali for di un cas bandona na Koyari

Dialuna atardi un persona a raporta na central di Polis di a mira algun hoben ta saliendo for di un cas na Koyari y a hinca algo den bahul y bay den un mustang berde. Patruyanan den bisindario di biaha a drenta accion pa asina busca e auto rond. Un patruya a dicidi di bay core den area di e casnan di pueblo na Noord y na Kamay a topa cu e dicho mustang cu e hobennnan aden. E chauffeur no tabata tin documento na ordo y a pone cu polis a tuma e vehiculo den beslag. Na e cas bandona Koyari otro patruya a constata cu e cas ta porta kibra, glas kibra y mucho no por haci debi cu tur hende por cana drenta den e cas bandona tur na sushi.