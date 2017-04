Persecusion a cuminsa riba spaardonan “ilegal”

Amsterdam, HULANDA – Un total di 650 cliente di e banco Suizo Credit Suisse e siman aki a haya un carta for di Belastingdienst cu e peticion pa nan geef op nan vermogen, en conexion cu sospecho di evasion di impuesto.

E clientenan ta wordo pidi pa haci yena den nan aangifte loke nan tin na placa gespaar, si en caso nan no a haci esaki ainda. Tambe nan lo mester revisa, y drecha aangiftenan cu nan a entrega caba.

Door cu Belastingdienst ya caba ta riba e pista di e ahoristanan, e clientenan no ta bin na remarca mas pa un boet mas abao pa esunnan cu ta spaar pero no ta yen’e ariba nan aangifte. Si a caso, lo por tene cuenta cu esaki, segun e fiscus.

Pone bo placa ariba un cuenta di spaar den exterior pa evadi belasting ta prohibi na Hulanda, boet lo por yega te cu 300 % di e monto di e debe.

For di Maart caba FIOD (Fiscale Opsporings Dienst) tin un persecusion ariba esunnan cu ta spaar den exterior, e asina yama “spaardonan ilegal”. Belastingdienst tin sospecho di 3800 cliente cu tin un cuenta di spaar “zwart” y asina ta evadi belasting. Ta trata aki di miyones di euro pa cual ya caba nan a tene razzia den diferente casnan na Hulanda.

Segun Belastingdienst, desde di e comienso di e investigacion, tin mas personanan cu kier duna aangifte di nan capital.

Credit Suisse a nenga cu esaki ta e caso.

Fuente: www.rtlnieuws.nl