Persecucion tras di sospechoso peligroso Angela a termina na Nuñe

Diahuebs prome cu 10 or anochi Polis atento riba caya a tuma nota di un toyota yaris blanco A-70853 y a bay duna esaki señal pa para unda lo por tin e sospechoso Angela busca pa husticia. E auto a cuminsa trot pa Polis cu a pone cu e oficialnan a pidi resfuerso policial di biaha y na Nuñe e auto a drenta un hanchi y e sospechoso a core drenta mondi. Mientras e oficial a bay su tras pero a perde for di bista. Den e auto a haya un dama cune y a keda deteni hiba warda pa keda interoga debi cu e tabata den compania cu e sospechoso peligroso busca pa husticia. Durante buskeda polis ta topa cu un suzuki vitara blanco cu persona aden scondi a bay over na control y a resulta cu e ta mama tabata scondi posibelmente wardando e yiu sali scondi den mondi. Ora a controla e auto e no tin documento nada y a tuma e auto tambe den beslag.