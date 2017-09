Percura pa hidrata bo mes durante temporada di calor

Door di e temporada di horcan e temparatura na nos isla y den Caribe ta mas halto cu normal. Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) kier a corda tur hende cu nos curpa ta consisti di un gran parti (+ 70%) di awa y pa e motibo aki tambe awa ta indispensabel pa bida. Nos por biba algun siman sin come, pero nos no por keda na bida ni sikiera algun dia sin bebe awa.

Awa tin diferente funcion importante den nos curpa. Awa ta yuda regula e temperatura di nos curpa y ta mantene e nivel di likido entre bo ‘joints’, organo y tehido optimal. Ademas e ta yuda cu transportacion di nutriente pa full bo curpa y ta mantene e structura di bo cuero hoben y radiante. Nos ta perde awa via orina, sodo, rosea y ora nos bay af. Nos ta perde casi 2,5 Liter pa dia.

Sea bo ta un atleta profesional, deportista recreacional, traha pafo of ta haci trabou di cas, ta hopi importante pa bo percura pa bo haya suficiente likido prome, durante y despues di bo actividad.

Sintomanan cu bo por sinti ora bo curpa no ta bon hidrata ta mareamento y dolor di cabes, debilidad y cancancio, bo cuero ta bira cora, boca seco y falta di apetit.

Un forma hopi simpel pa sigura cu bo ta bon hidrata ta pa pone atencion na bo urina. Si bo urina ta mayoria di biaha color licht probablemente bo ta bon hidrata. Ora bo urina ta color geel scur ta un señal di falta di likido. Tambe bo por haya molester di obstipacion (af duro).

E necesidad di awa ta varia segun edad, peso y actividad fisico. Recomendacion pa adulto ta 2 liter di awa pa dia (8 glas di 250 cc of 8 cup). Ademas cu temperatura halto y clima seco mester bebe mas awa ainda.

TIPS PA KEDA BON HIDRATA:

Semper cana cu bo boter di awa, cu bo por laba bon y ta facil pa transporta. Wak cuanto awa ta bay aden pa bo controla cuanto bo a bebe.

Si bo no ta gusta awa (plain) traha un ‘infused water’, cu ta awa cu sabor sin sucu: agrega algun pida di fruta corta, repi di selder, blachi di menta of malohi (lemon gras), pida ginger. Of te friu (sin sucu) sea preto of herbal tambe por ta un bon opcion. Naturalmente otro bebidanan (no alcoholico) tambe ta contribui na e nivel di likido den nos curpa p.e. lechi, thee y koffie sin sucu. Den nos alimentacion tambe nos por contribui na esaki dor di come suficiente fruta y berdura cu di naturalesa ta contene un cantidad halto di awa.