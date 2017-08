Percura pa bo famia tin un plan di emergencia

Bureau Rampenbestrijding Aruba pa medio di e articulo aki kier a stimula pa cada famia aki na Aruba por tin nan propio plan di emergencia pa enfrenta un crisis. E pensamento cu un parti grandi e comunidad tin cu nada no ta pasa na Aruba mes wordo elimina. Un situacion di crisis mayoria bes ta yega sin aviso y si bo no ta prepara pe esaki e lo pone abo y bo famia den un situacion hopi dificil. Den caso cu bo ta prepara lo haci cu abo y bo famia por maneha e situacion cu mas calmo, di un forma mas directo caminda cu e resultadonan lo ta mas satisfactorio pa tur. Pesey nos di Bureau Rampenbestrijding Aruba kier a stimula famianan pa sinta hunto na mes y hunto traha bo plan di emergencia pa bo famia. Actualmente ta e temporada di vakantie y esaki tambe ta un bon momento pa organisa un actividad hunto cu famia pa traha boso plan di emergencia. Nos ta sugeri pa traha uno basico y poco poco bo ta keda amplia esaki pa asina bo yega na final na e plan di emergencia definitivo y completo pa bo famia.

Aki ta sigui nos conseho pa cu trahamento di bo plan di emergencia.

Pa kico ta importante pa bo tin un plan di emergencia.

Semper nos ta spera lo miho, pero pa bo ta prepara pa un situacion di emergencia no ta algo cu nos por evita. Pa varios hende, specialmente esunnan cu ta hopi druk cu nan trabou of cu nan bida familiar e por ta hopi dificil, entre otro pa sa unda pa cuminsa y pa completamente conoce e importancia di tin un plan di emergencia.

No ta importa kico e emergencia ta – sea un horcan, temblor, atake terorista etc. Tin un plan y provisionnan na nan luga ta un necesidad absoluto.

Esakinan ta algun di e rasonnan pa kico ta asina importante pa bo tin un plan di emergencia pa abo y bo famia.

E ta duna un sentimento di control:

Ora cu na un manera inespera bo haya den mes den un situacion di emergencia, e prome cos cu bo ta perde ta e control. Si tin un desaster natural of un incidente nacional y bo no tin provision, e ora abo ta dependiente di careteranan, tiendanan y di e comunidad pa asina bo wordo suministra cu e provisionnan cu bo tin mester despues di e incidente.

Dor di tin un plan y provisionnan ya prepara, e ora abo tin e control di loke bo kier, loke bo tin mester y bo no tin mester preocupa pa bringa of confia riba otronan pa mantene y cuida di bo famia.

Lo e mantene abo trankilo

Naturalmente ora algo sosode, abo y bo famia obligatoriamente boso lo sinti stress, specialmente si bo no ta prepara. Dor di tin un plan stipula, bo tin cu e provisionnan necesario bo por hala un rosea profundo y di alivio ya cu bo ta un stap dilanti di esunnan cu ta rond di bo.

Un manera pa stimula e trankilidad den bo cas durante un emergencia ta pa train bo plan adelanta, pues train y keda train. Si presenta un situacion real e ora bo famia sa exactamente ki pa haci y esaki lo ta un situacion di menos cu stress pa tur.

Lo e yudado evita conflicto

Imagina cu ta bin un tormenta y bo no tin un plan di emergencia y tampoco provisionnan necesario prepara. Mas probabel ta cu bo mester core sali pa un supermercado pa cumpra pa provisionnan, articulonan, materialnan di ultimo ora entre otro cuminda y otro articulonan necesario pa pasa e tempo di tormenta. Sali den e comunidad durante un crisis of emergencia garantisa cu e por ta peligroso, instabil y abo por experimenta conflictonan cu otro miembronan di e comunidad cu ta luchando pa e mesun recursonan cu bo tambe tin mester di nan.

Specialmente ora cu por tin persona cu por causa daño na bo famia, ta importante pa bo tin proteccion y pa bo tin cla traha bo plan di emergencia y bo ta cla cu bo provisionnan necesario.

E ta di Bida of morto

Ora ta trata di sobrevivi, no por laga esaki na suerte. Pa mas eventonan catastrofico importante, unda cu bo ta sin asistencia of recursonan durante simannan, lunanan of incluso mas. Door di tin un plan y provisionnan necesario prepara, por ta e diferencia entre bida y morto pa abo of bo famia.

Solamente bo por bay algun dia sin awa y poco simannan sin cuminda. Planea cu anticipacion un variedad di scenarionan di emergencia y warda awa, cuminda y tur bo productonan pa sobrevivi etc.

Awo cu bo sa e importancia di ta prepara pa un emergencia, ta e ora pa actua. E por ta parce hopi y kisas for di bo presupuesto financiero pero e no ta. Aki nos ta drenta den e parachute di sobrevivencia. Cu e informacion ya caba ricibi y dor di e proximo informacionnan cu lo wordo suministra lo yuda abo y bo famia pa yega na bo(so) plan pa asina bo(so) ta semper cla prepara pa cualkier incidente. Importante ta pa traha bo plan, train bo plan, revisa e plan despues di training y haci e cambionan necesario. Percura pa e ciclo continua anualmente cu train y repasa e plan. Cada biaha por train un otro scenario/risico.

Puntonan basico riba cual nan bo por cuminsa pa asina yega na bo plan di emergencia ta entre otro ;

Rutanan di evacuacion/escape den bo cas.

Lista di contacto den caso di un emergencia. (famia, amistad y instancianan cu ta brinda ayudo den caso di emergencia)

Particion di tareanan entre e miembronan di famia pa ora un crisis presenta.

Kico tur mester tene na cuenta den caso cu den bo cas ta biba un persona cu limitacion.

Kico pa haci cu bo mascotanan.

Historia di informacion personal di cada habitante di e cas.

Unda ta e puntonan di encuentro den caso cu un crisis presenta.

Lista di documentonan importante.

Traha bo kit (pakete) di provisionnan di necesario.

Unda e kit ta ubica

Awa

Cuminda

Kit di bo suministronan basico

Schedule di mantencion di bo kit di provisionnan.

Den transcurso di simannan nos dilanti lo sigui informa e comunidad tocante e topico di plan di emergencia. Lo keda informa kico tur mester tene na cuenta, tiponan di risico cu Aruba por confronta su mes, kico tur bo mester tin den bo kit, con pa organisa bo famia pa asina scapa mas bida cu ta posibel etc. Mas miho prepara nos tur ta menos e stress lo ta den caso di un crisis. Bureau Rampenbestrijding Aruba lo tin tur su informacionnan riba su facebook caminda cu e comunidad por keda informa tocante con pa traha su plan di emergencia.