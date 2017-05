Pensionadonan tin 4 aña sin cobra nan indexering

Diadomingo merdia a tuma luga un reunion yama pa Organisacion di Pensionado Publico Arubano, OPPA, pa asina papia riba e preocupacion grandi cu ta biba bou di nos grandinan pa loke ta nan indexering. Sr. Ivo Valdez, presidente di OPPA ta splica nan punto.

For di aña 2013 caba tin un problema of un mal interpretacion, con cu gobierno kier yam’e, pero e ta keda cu gobierno debe e pensionadonan. Den e Bilateral Accoord, na Januari 2013 a cuminsa paga e 85 florin di ahustacion na trahadonan di gobierno, pero a laga e pensionadonan afo.

Diferente biaha, durante e aña aki, miembronan di OPPA ta yama puntrando ta con a para cu e asunto di indexering. Pa ta exacto, dia 7 di Februari, directiva di OPPA a manda e prome carta pa Minister di Finanzas tocante e asunto aki pero noa haya contesta. Dia 28 di Maart a bolbe manda un carta pa Minister di Finanzas, y ariba esaki si nan a haya contesta. E minister ta contestanan cu e no ta sinta cu nan na mesa, pasobra nan no tin derecho ariba e ahustacion, ya cu e no ta para den e Bilateral Accoord, di 2012.

Sr. Valdez a sigui splica cu e problema aki a cuminsa pa motibo cu nan no ta haya e pago pa cual nan ta kere nan tin derecho ariba dje. Pero bayendo atras, na e deliberacionnan pa trece cambio den e areglo di PVL pa MPL2011, OPPA a forma parti di e deliberacionnan aki y gobierno a logra cambia, e areglo di PVL pa MPL 2011. Entrante 1 di Januari 2011, tu trahado di gobierno, y tambe e gelijkgesteldenan como tambe e pensionadonan a bay dilanti cu un ahustacion di 105 florin. Den e siguiente aña, dus den deliberacion di 2011 pa trece cambio den ahustacion di 2012, gobierno a duna un aumento di 140 florin. Den Bilateral Acoord ey, e pensionadonan no tabata menciona. Pero den e di prome si. Den e di dos, esun di 2011, caminda cu 1 di Januari 2012 ta haya e ahustacion di 140 florin. Eyden e pensionadonan no ta menciona. Sinembargo, esey a wordo paga na e pensionadonan tambe, segun Sr. Valdez.

Di eynan bay dilanti ta unda e problema a surgi. Pasobra a bin un Bilateral Accoord di 2013 e trahadonan publico y e gelijkgesteldenan ta bay dilanti cu 85 florin di aumento, mensual. Un biaha mas, den e acuerdo aki e pensionadonan no ta menciona, e ora nan a dicidi cu nan no ta pag’e. For di e tempo ey, nan no a haya niun aumento mas. E pensionadonan, despues di e cierre di Lago, tur di nan a entrega di nan salario. Hopi di nan a bay cu pension, sin cu gobierno a caba di paga nan. Gobierno ta lubida cu nan forsa di compra tambe ta bay atras, y tambe cu un parti masha esencial ta cu e pensionadoann a sacrifica nan trabaonan, cu un suelo mas abao. Y nan a sigui traha na bienestar di e comunidad aki. E pensionadonan ta di opinion cu ainda gobierno debe nan y cu nan tin derecho ariba loke nan ta pidiendo.

Kisas gobierno ta pensa cu no por paganan ya cu e no ta riba presupuesto. Nan a pidi un reunion cu Minister di Finansas, pa sinta na mesa cun’e pa trata e asunto aki. Pero e minister a bisa cu e no ta wak e necesidad pa esaki, ya cu e pensionadonan no tin derecho legal ariba loke nan ta pidiendo, segun Sr. Ivo Valdez, presidente di OPPA.