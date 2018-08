Pensionadonan di AOV/AWW lo ricibi jaaropgaaf via post

For di awe 13 di augustus 2018 tur persona cu ta ricibi Pensioen di SVb lo ricibi nan jaaropgaaf via di post. Banco Social di Aruba SVb ta pidi pensionadonan pa tuma bon nota di esaki.

Durante di e ultimo simannan un gran cantidad di hende a presenta na SVb su Departamento di Pensioen pa busca nan jaaropgaaf, mirando esaki SVb a dicidi pa duna nos clientenan un extra servicio y manda e jaaropgaaf via di post. E servicio aki ta conta tambe pa tur persona cu a ricibi un jaaropgaaf aña pasa, esakinan lo ricibi nan jaaropgaaf 2017 na cas.

Pa por cumpli cu e rekisitonan di e declaracion di inkomstenbelasting 2017 ta necesario pa tin e jaaropgaaf AOV/AWW di SVb. Departamento di Pensioen di SVb lo manda tur jaaropgaaf via di post y e lo ser ricibi durante lunanan di augustus y september 2018. Pa tal motibo SVb no ta entrega e jaaropgaaf aki na oficina di Pensioen di SVb mas.

Tambe SVb ta recorda tur pensionado cu adicionalmente por download y print e jaaropgaaf na su cas mes. Esaki ta un oportunidad unico cu SVb ta brinda e pensionado sin cu tin cu preocupa pa yega te na nos oficina. Pensionadonan di SVb for di e trankilidad di nan hogar por bishita nos website www.svbaruba.org, scoge MiPensioen y sigui instruccion.

Tur pensionado mester ta registra pa haci uzo di e servicio aki. Registra como usuario nobo ta facil y ta duna oportunidad pa haya diferente informacion personal di abo como pensionado.

Comments

comments