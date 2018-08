Pelea na tres diferente adres y tabata tin destruccion

Diasabra anochi for di Kamerlingh Onnestraat a strat un problema entre algun persona y esaki bay over na destrui di cas, auto di hende despues a sigui pa Reamurstraat y Nobelstraat. Polis a presenta an Reamurstraat debi cu eynan e otro partido ta biba, a topa cu un toyota yaris full destrui.

E personanan tabata disgusta di e situacion y a comenta polis den e problema cu nan a hayanan debi na un otro persona, polis a tuma dato. Manera polis a bay problema a start na Nobelstraat, ata patruyanan ta bay y eynan a logra detene e persona cu lo a comete destrui na Kamerlingh Onnestraat, e auto na Reamurstraat y Nobelstraat.

Rato despues esunnan cu nan auto a keda destrui e yaris lo a pasa los tiro den area di Nobelstraat y habitantenan a yama polis raporta esaki di biaha. Polisnan a cuminsa busca e sospechoso si por topa cune.

