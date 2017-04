Pedofiel gara a traha como pastoor pa Schiphol

CAMBODIA – E Hulandes di 53 aña, Nico S., cu a wordo deteni na Cambodia riba e sospecho di produci porno infantil, a traha desde 2013 como pastoor na Schiphol. Eynan e tabata co responsabel pa e cuido spiritual di e biaheronan. E homber tabata entre otro envolvi den brinda ayudo na e famianan di e desaster di e MH17.

Un vocero di Oud Katholieke Kerk Nederland, a reacciona den shock riba e noticia. E muhe a confirma cu S. ainda tabata traha pa Oud-Katholieke Kerk, pero cu desde dia 1 di Januari 2013, el a wordo manda pa Schipholpastoraat.

Un vocero di Schiphol a bisa cu el a tende di e aresto pero no kier bay full den detaye, mirando cu ainda e investigacion ta andando.

S. a wordo deteni diamars na Siem Reak, un ciudad na Cambodia, riba sospecho di a saca potretnan erotico di mucha hombernan menor die dad. E lo mester a paga pa esaki. S. no lo a mishi cu e mucha hombernan aki.

Mas victima

Riba e camara e homber lo a saca un total di 1300 potretnan sunu. Polis lo a bisa cu lo a papia cu por lo menos un 12 victima. Tur ta mas jong cu 15 aña. Segun polis lo tin posiblemente mas victima.

S. mester aparece diahuebs dilanti hues Cambodiano y ta risca un castigo di 7 pa 15 aña den cel. Riba un potret online cu a aparece, por a mira S. geboei para entre e agentenan di Cambodia.

Prome cu e homber a bay traha na Schiphol, e tabata mas of menos ocho aña como pastoor na Culemborg. E iglesia a meld riba su website cu S. a biaha na comiendo di e aña aki den un biahe di estudio, caminda cu lo kier a siña conoce budismo.

Fuente: De Telegraaf