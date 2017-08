PDVSA ta corta suministro di crudo pa Citgo y ta aumenta esun pa Rosneft

HOUSTON, Merca- E empresa estatal Venezolano PDVSA a reduci su benta di crudo na su unidad na Merca mientras cu el a aumenta su suministro na e compania Ruso Rosneft, siguiendo un plan firma na Mei pa asina cubri e atrasonan den suministro, segun documentonan di PDVSA y fuentenanan cercando di e compania y su consorcionan.

E produccion di petroleo di Venezuela a disminui for di 2012 cu e caida acelera e aña aki mei mei di un falta di inversion y retraso den e pagonan na e proveedornan. Casi tur e clientenan di PDVSA ta hayando cantidadnan reduci di crudo. Esaki ta inclui Merca cu a ricibi menos crudo for di Venezuela e aña aki.

PDVSA a bay di acuerdo den un plan di contigencia pa asina compensa Rosneft pa e retrasdo di entrega, ya cu e petroleo ta wordo manda como pago pa fiansa ricibi.

Minister di Asuntonan Petrolero Nelson Martinez den un foro na St. Petersburg na Juni a bisa cu Rosneft lo ricibi 70 mil bari pa dia (bpd) como pago di e fiansa di 1.5 biyon dollar cu PDVSA a ricibi na 2016. E no a revela e motibonan di e acuerdo di entrega. Dianan despues, Rusia publicamente a saca un comunicado relaciona cu e renegociacion di e prestamonan bilateral cu Venezuela, miembro di OPEP.

E Camara di Auditoria Ruso a bisa cu esaki lo reduci e ingresonan di estado proyecta den casi 1 biyon dollar e aña aki pa refleha e expectativanan di cu Venezuela no por haci pagonan puntual.

For di Mei, e “acuerdo di compensacion” cu Rosneft a implica un suministro adicional di entre 63 mil bari pa dia y 105 mil bari di petroleo crudo refina pa dia di Venezuela, segun un documento di PDVSA.

“E acuerdo ta mara na e refinanciamento di e debe. E idea ta pa “catch up” door di reduci e cantidad di carga pendiente (como pago di e debe)”, un fuente di PDVSA a bisa.

Ni Rosneft ni Citgo tabata kier a duna comentario.

Rosneft a fia Venezuela entre 4 biyon y 5 biyon dollar den e ultimo añanan, y esaki lo mester wordo paga bek den evio di petroleo. Terminonan di e acuerdo no a wordo haci publico, pero negociacion pa refinanciamento a tuma luga den e ultimo lunanan, incluyendo e posibel retorno di un garantia riba e participacion di 49.9 % di Citgo ofreci na Rosneft aña pasa.

Door di cu PDVSA lo aloca mas di su suministro reduci di petroleo na Rosneft, menos bari lo ta disponibel pa manda otro clientenan.

Refinerianan di Citgo, na Corpus Christi, Texas y Lake Charles, Louisiana, hunto tin un capacidad di procesa 582 mil bari pa dia. E dosnan aki tipicamente ta refina un porcentahe halto di e crudo pisa di Venezuela.

Desde di e deal cu Rosneft a cuminsa, Citgo a bin ta bati na porta di otro plantanan di PDVSA pa suminsitro di crudo, un di e fuentenan a indica.

Algun di e joint venturenan di PDVSA den e franja di Orinoco, e region mas importante den procesamento di crudo di Venezuela, a bay di acuerdo pa aloca mas tanto crudo posibel pa Citgo, despues cu nan a suministra nan clientenan regular, pero PDVSA ta premira cu e total di crudo suministra na Citgo lo keda bou di 120 mil bari pa dia, enbes di e 230 mil stipula den e contractnan, e fuente a indica.

E dificultad pa haya suministro di crudo Venezolano a pone cu e prijs pa crudo den e Costa Golfico a aumenta e prijsnan.

Aña pasa Citgo a cuminsa manda gasoline y otro fuel pa Venezuela, a cambio di un porcion di su suministro di petroleo. Pero Citgo a aumenta e cantidad di crudo Mericano cu e ta refina, y tambe a expande su fuentenan di importacion di crudo.

E refineria na Lemont, Illinois, cu capacidad di refina 167 mil bari pa dia, ta proceso mas tanto crudo Canades, mientras cu Corpus Christi y Lake Charles e aña aki a importa crudo for di Africa, Ecuador, Colombia, Brazil y Azerbaijan, segun e Administracion di Informacion Energetico di Merca.

Presidente Mericano a promete sancionnan economico pisa contra di gobierno di Venezuela despues cu e Asamblea Constituyente a keda eligi siman pasa, cual Merca a califica di “fraudulento”. E Asamblea nobo aki lo tin e poder di scirbi un constitucion nobo y aboli e Congreso di mayoria opositor.

Si e sancionan aki limita e suministro di crudo Venezolano pa Merca, Citgo lo tin un adelanto ariba su competidornan den haya fuentanan nobo di suministro.

Fuente: http://www.reuters.com/article/us-venezuela-usa-citgo