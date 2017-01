PDR y Andin Bikker ta distancia nan mes di Sr. Alonso Tromp

Desde Januari 2016 Sr. Alonso Tromp tabata e prome pa hasi e asercamento pa sondea un union di forsa entre Sr. Otmar Oduber y sr. Andin Bikker. Na november 2016 ela bolbe acerca y a reuni varios biaha cu conseheronan di Otmar Oduber. Varios ruenion a tuma luga na su cas y e texto di e protocol E Forsa Nobo a wordo trata y conclui na su cas den presencia di sr. Otmar Oduber.

Despues cu e no a haya siguransa di number riba lista di POR e kier bruha tera y despues cu e no a haya un siguransa cu e tabata kier riba numerahe riba lista di POR, no obstante cu desde 2013 e no a profila su mes den politica mas, ela rabia y dicidi di uni cu opositornan di PDR pa purba bruha tera cu un wega di statuut. Ela lubida cu statuut ta wordo dirigi dor di principionan di buena fe den cual principionan ta ancra den articulo 17.

Ademas statutonan ta algo interno y semper por wordo adapta na situacion nobo, cual lo bay tuma luga tambe si ta necesario. Te asina cu por a check Sr. Tromp nunca aplica pa bira miembro di PDR y nunca no paga contribucion tampoco! Pesey pa medio di abogado a manda informa Sr. Tromp recordando e pakico a dicidi di bay un cooperacion den e Plataforma Forsa Nobo, di cual e mes tabata un actor principal y cu e no ta miembro di PDR y tampoco cu e no tin ningun tipo di autoridad pa representa PDR. Na mes momento ta tene personalmente responsabel tambe.

Ta di lamenta cu Sr. Alonso Tromp visiblemente a cay den wega di opositornan djies paso e no a haya su kier. En todo caso, cerca PDR e no tin nada di busca y e no ta keri tampoco y mas bien su presencia tabata wordo tolera desde cu na 2014 el a agredi un candidato den sede di partido y a falta lider di partido respet.