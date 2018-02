Pastry Chef Cesar Rueda a uni su mes na e ekipo di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino

Si cushina ta un arte e ora traha cos dushi ta un ciencia, asina pastry chef Cesar Rueda a bisa. E chef recientemente a uni su mes na e brigada culinario di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino y su dessertnan unico a sorprende e bishitantenan y tambe miembronan di ekipo cu su aspecto espectacular y sabornan fabuloso.

Chef Cesar ta splica cu mayoria chef no ta gusta traha cos dushi. Tin hopi tactica ora ta trata di traha dessert y tur cos mester ta exacto, na midi precies y sincronisa perfectamente.

E chefnan cu ta cushina riba gevoel, no lo participa na traha dessert, pa e miedo di fracasa, asina e chef a agrega.

Obviamente e famoso formula di tira un tiki di esaki y tira un tiki di esaya no ta funciona ora ta trata di cos dushi, si bo lubida e ingrediente di mas chikito, por haci cu e lote completo ta fracasa.

E chef, un nativo di Colombia, a bini di vacacion aña pasa hunto cu su famia.

E la tira un bista na nos isla y na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino y asina a dicidi di haci un movecion profesional y asina postula su mes pa traha na e hotel tropical.

A tuma tempo pero Cesar ta contento di por trece su arte na e cushina di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino caminda e ta prepara su pasabocanan di mainta y croissants, y durante dia e ta traha cuki di tur forma y tamaño ademas di un seleccion amplio di otro pasabocanan bunita decora y presenta.

Dos di su specialidadnan, Gâteau Opéra, un bolo Frances cu capanan di panlefi di almendra muha den siroop di koffie, corona cu ganache y koffie of cu un crema di manteca di Grand Marnier, cubri cu un chocolate glaze, y Sachertorte cu ta e bolo di chuculati unico cu a wordo inventa pa e austriaco Franz Sacher na aña 1832 pa e prins heredero di Vienna, ta forma parti di su repertorio diario.

E ta encanta e clasiconan y e ta gusta sirbi e creacionnan iconico, hunto cu lo ultimo cual ta e tapas dessert den miniatura.

E chef ehecutivo Matt Boland ta aprecia con preciso e ta y tambe su dedicacion na perfeccionsimo. Traha pasaboca ta un trabao slow, cu ta tuma su tempo, pasenshi, habilidadnan organisatorio, creatividad y un bon nivel di educacion; hopi tempo ta bay den un solo hap delicioso.

Disfruta di e creacion di chef Cesar Rueda na e hotel pa desayuno na Laguna, dinner na Sunset Grille y na tur otro fiesta y funcion.

Comments

comments