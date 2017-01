Pastoor ta denuncia e situacion grave di prizonnan na Brazil

Personanan herida, celnan na candela y mal alimentacion. Esakinan ta e principal recuerdo cu pader Valdir João Silveira, coordinador nacional di e Pastorie Penintenciario, tin tres bishita cu el a haci na e Penitenciaría Anísio Jobim (Compaj) na Manaus.

Segun e Secretaría di Siguridad Publica de Amazonía, 56 persona a muri den un enfrentamento entre miembronan di dos gang den e prison aki durante un motin na comienso di e siman aki cual tabata tin un duracion di casi 17 hora. Un inspeccion realisa door di e Conseho Nacional di Husticia (CNJ) na October 2016 a califica e prison como “malo”.

“Ta trata aki di un fabrica di tortura, cu ta produci violencia y ta crea monsternan. Ta un ambiente yen di stress y e hechonan barbarie ta constant”, segun pader Valdir Silveira. Pero e presonan, hopi di nan cu heridanan y tambe malo, no ta duna keho pa miedo di represalia cual ta haci e situacion mas pio ainda.

Silveira a bisa, cu el a haya un situacion similar den den varios prizon den e pais. Ta un bomb di tempo cu lo por explota na cualke momento, den henter e pais. De e prizon Humaitá, tambe na Amazona, e situacion ta mas pio ainda.

Segun e pastoor, tur dia tin motinnan den e pais, pero solamente esunnan di mas importante ta wordo raporta den prensa. Pa Silveira , e culpa di e situacion ta sinta den e gangnan door di situacionnan crea pa e mesun estado Brazilero.

Pastoor Silveira ta kere cu e situacion lo mehora, solamente si gobierno cuminsa tuma medidanan necesario y un di nan ta di duna apoyo legal na presonan cu ta pasa demasiado tempo sperando pa nan caso bin dilanti. Tambe lo mester mehora e alimentacion y atencion medico e.o.

Niun unidad di Amazona lo pasa un control riguroso di inspeccion di servicionan sanitario, por ehempel. Den algun di nan, si e famia di e preso no hiba articulonan basico manera papel di w.c., e presonan simplemente no tin. Y esaki ta resulta den aumento di e violencia.