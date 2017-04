Pashent di hospital a sali sin ningun hende sa y a yega hotel na pia

Diabierna pasa di 10:30 anochi na Tamarijn hotel a yega un homber na pia e personal di e hotel a mira cu e persona aki mester ta den hospital. E ta un persona di edad y no tabata mustra mucho bon y perdi, di biaha patruyanan a presenta cu urgencia na e sitio y topa cu e victima.

Familiar a presenta y tuma nan ser keri bek , aki ta mustra cu e persona a baha for di pisonan di hospital sin ningun hende sa y cana yega te hotel. Polis a tuma datos di e caso aki. No ta prome biaha cu hendenan ta bandona hospital y of paaz. Ta mustra cu e control mester ta mas pisa pa cu seguridad di pashentnan interna.