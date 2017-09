Pashent agresivo na Cas Sjabururi

Central di Polis ta manda un patruya pa Cas Sjabururi caminda cu’n pashent lo a bira agresivo y tabata menasa e otro pashentnan cu’n machete. Na nan yegada polisnan ta papia cu e trahado di e fundacion, e dama L. cu ta declara na polisnan cu un di e pashentnan a bira agresivo y di un manera of otro a logra haya un machete y a cuminsa menasa e otro pashentnan y a herida uno leve. Pa loke ta e pashent B, e trahado di e fundacion mes a logra kita e machete for di dje y a verzorg e otro pashent pa su heridanan. Tambe L. a duna B. su remedinan pa cual esaki a calma. E fundacion no tabata kier a entrega keho, pero si tabata kier pa polisnan a hala atencion di B, tocante su comportacion. B a compronde e situacion y a priminti di no haci esaki mas.