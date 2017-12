Pasco na Fort Zoutman

Pa prome biaha Museo Historico Aruba (MHA), tambe conoci como Fort Zoutman, lo habri su portanan riba e di dos dia di Pasco.

Diamars 26 di december e museo lo ta habri entre 10or di mainta te cu 6or di atardi pa asina duna tur hende e oportunidad pa bishita Fort Zoutman y pasa un rato ameno den un ambiente di Pasco. Riba e dia aki lo tin un prijs special pa local di Awg 2,50 pa persona.

Durante e orario cu museo ta habri, tin e oportunidad pa conoce e exposicion cu tin

actualmente tocante vlechtmento di sombre. Tambe lo por siña un tiki mas tocante Fort Zoutman y Willem III Toren danki na e trahadonan y boluntarionan cu lo t’ey presente pa comparti e informacion aki. Pa esunnan cu ainda no a logra disfruta di e panorama for di ariba den e toren, lo por probecha e dia aki pa experencia e bunita bista. Pa crea un dushi ambiente di Pasco, no solamente lo tin musica den background tocando cancionnan di antes, pero tambe e grupo di Dande di Nelson Tiel lo tey presente.

Ademas lo tin diferente stand di artesania pa esunnan cu ainda lo kier cumpra un regalo chikito pa nan sernan keri. Y, mas cu claro, no lo por falta un dushi cushina y bar bon surti cu lo ta den man di Cushina di Mama Ruth.

Lo tin, entre otro, ayaca, ham di Pasco, coecoei y chuculat’i pinda. Full e team di Museo Historico Aruba ta invita pueblo henter pa bin celebra hunto cu nos na Fort Zoutman.

Bin pasa un rato agradabel y alabes conoce un tiki mas di nos herencia. Si tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu nos na 588-5199. Tambe por sigui nos via Facebook pa asina keda na altura di tur nos actividadnan.

Nos ta wardabo diamars 26 di december.