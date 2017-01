Pasaheronan disgusta di e trato cu nan a haya for di Insel Air den fin di siman

Pasahero disgusta a aserca Masnoticia.com comenta di un trato no bon cu nan a ricibi di parti Insel Air, unda pelicula ta keda chikito banda di e desaroyo aki. Ta mustra cu e compania Insel Air su maneho ta manera un bol di hilo bruha. Pasaheronan cu mester a yega Aruba dia 7 Januari for di Sint Maarten a keda mal pega y a yega nan islandia despues. Ta na momento cu grupo di pasahero tanto local y den nan tabatin Venezolano na Airport di Sint Maarten a subi e avion te algo pasa di 5 or atardi riba 7 Januari riba un delay.

E tabata un vuelo pa bay Republica Dominicana y despues yega Aruba. Pero na Republica Dominicana e kapitan ta informa e pasaheronan cu e no por lanta vuelo pa bay Aruba debi cu el a yega su ora di vuelo y no por pasa esaki y tur hende tin cu keda Republica Dominicana. Pasaheronan tabata hostina cu esaki debi cu algun tin pasashi cumpra di Aruba pa bay Venezuela cu otro aerolinea y lo perde esaki. Ata tur hende a baha for di avion pasa di 6 or atardi y tabata na Airport.

Tur e pasaheronan tabata lomba wowo rond di e airport di Santo Domingo sin un representante di Insel Air acompa├▒anan y indicanan kico lo pasa. Te 11 or di anochi di diasabra pasaheronan ainda ta na Airport sin sa nan paradero. un bus a buscanan hibanan un hotel cu persona desconoci cu no ta ni di e aerolinea Insel Air. Nan a yega un hotel y e hotel a informanan cu nan no sa nada di vuelo di Insel su pasahero y ata mester a bay otro hotel.

Pa colmo e prome bus a bay y e di dos bus mester a yama e chauffeur pa regresa bek pa asina tur pasahero subi y bay un otro hotel. Pasaheronan tabata preocupa debi no sa te ki dia y ora lo keda na Republica Dominicana. Y 8 Januari 2017, diadomingo mainta nan a keda lanta pa yega Airport pasa di 9 or di mainta. Ata e problema a start na Airport na Santo Domingo Las Americas debi cu inmigracion no tin ningun informe di e pasaheronan cu pasashi no ta cuadra y a pone cu nan a keda pega pa un rato.

Ata e personal di Insel mester a regla e pasashinan y documento unda tur hende por a logra pasa via inmigracion y bay subi avion. Pasa di 11or di mainta  a yega Aruba, pa sorpresa di e pasaheronan no ta tur maleta a yega den e avion y gran parti a keda na Republica Dominicana, ata un otro proceso. Algun pasahero cu mester a pasa via Aruba pa Venezuela for di 7 Januari a perde nan vuelo debi na e retraso grandi di Insel Air y a perde nan placa.