Pasaheronan di Disney a haya tour den centro di ciudad

Diasabra mainta a reina un ambiente completamente diferente na Welcome Plaza na salida di waf; uno cu a anima tanto bishitantenan abordo di e crucero Disney Fantasy como e oficialnan di waf y chauffeurnan di tour den e area; un ambiente cu no ta descarta cu lo por ripiti pa otro cruceronan cu ta bishita nos isla. E iniciativa cu a inclui bailarinanan tipico Arubiano y di Carnaval, como tambe musica y mascota di Aruba, tabata un cooperacion entre Oranjestad Business Improvement District (OBID) y Aruba Tourism Authority (ATA).

Di e manera aki a crea un tremendo prome impresion pa e turistanan y invita nan pa subi tram y bay den Caya Grandi, pero tambe a ofrece na e localnan un actividad atractivo pa e muchanan cu pronto na cuminsa nan vakantie. Patrick Melchiors, Destination Services Manager pa ATA tabata presente diasabra mainta y a ripara e reaccion positivo di parti di e turistanan. El a comenta cu “ora marcanan grandi bini hunto, cosnan bunita ta pasa. Den e caso aki e marca Disney cu ta sumamente grandi y marca Aruba cu tambe ta sumamente grandi den mundo di crucero.”

Segun Melchiors, pa ATA ta conoci cu hopi hende ta bay riba un crucero pasobra Aruba ta riba e itinerario. Mirando cu ta un di e prome biahanan cu crucero di Disney ta bin Aruba, ATA a bay di acuerdo pa “activa un tiki loke ta nos cultura y percura cu turistanan ta subi tram pa bay den caya y disfruta tur locual nos tin pa brinda nan,” e ehecutivo di turismo a bisa.

Pa Jean Carlos Espinal, director AGW Tours tabata un placer di experiencia e bon bini special cu a crea na waf. “Nos ta hopi contento di por mira Disney Cruises na Aruba. Loke mi a gusta awe ta e welcome cu e guestnan ta hayando. Mi a sali cu un grupo anto mi por a mira cu na momento cu nan a cruza e porta, nan a bisa: ‘Wow… Happy Island.’ Dus nan ta echt sinti cu nan a yega un ‘Happy Island’; e iniciativa aki ta super bon,” Espinal a expresa.

E chauffeurnan di tram tambe a forma parti di e mainta para cla pa ora cu e turistanan a cuminsa sali, cu bon musica riba e tram y bisti cu t-shirt oficial di Aruba. “E ta algo great y positivo pa e isla; algo extra cu nan por disfruta y cu e fluho den caya ta bira mas movibel tambe,” asina Richard Quant a comenta. El a conta tambe cu for di combersacion cu e pasaheronan, e sa cu e tram “pa e turistanan ta algo hopi bunita y diferente cu no tin riba e otro islanan. Tin di nan ta bisa cu ta e miho cos cu nan pasa dor di dje mientras ta di paseo riba e isla.”

Kimberly Kuiperi di OBID tabatin e organisacion di e mainta aki na su encargo y a keda satisfecho cu e resultado. Refiriendo na e bishitantenan abordo di Disney Fantasy, Kuiperi a bisa: “Nos kier a haci algo special pa nan, pero tambe pa nos localnan. Nos a crea un evento riba plasa Daniel Leo pa cuminsa celebra nan vakantie. Masha danki na ATA cu a haci esaki posibel.” Na Welcome Plaza hopi di e turistanan a saca potret cu e cododo blauw cu ta e mascota oficial di Aruba, cu e bailarinanan di Carnaval y tambe a haya bandera y cocada cu pinda como regalo. E cuater tramnan cu tin na Aruba a bay yen di turista pa bishita Caya Grandi. Despues por a mira nan canando rond den centro di ciudad.