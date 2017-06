Pasahero a tira placa den motor di avion pa suerte

SHANGHAI, China – Un pasahero supersticioso a retrasa un vuelo for di Shanghai pa varios ora diamars despues di a tira placa den e motor di e avion pa suerte, segun oficialnan Chines.

Un dama di edad respeta a wordo deteni pa polis na e aeropuerto Internacional Shanghai Pudong, despues di un incidente straño, forsando casi 150 pasahero pa wordo evacua for di e avion cu tabata destina pa Guangzhou den e parti zuid di China.

E dama di 80 aña a tira nuebe moneda den un motor di Southern Airlines di China, vuelo CZ380, mientras cu e tabata aborando via e trapi.

Ocho moneda a faya nan meta pero un di nan a logra drenta den un motor, polis di aeropuerto a bisa, agregando cu un pasahero a not’e y a report’e na autoridad.

E muhe di edad tabata biahando cu su casa, su yiu muhe y su yerno, segun Beijing Youth Daily.

“Un anciana a tira moneda den e motor di e avion y a retrasa e vuelo. E pasahero envolvi a wordo hiba pa polis,” Southern Airlines di China a bisa den un declaracion riba su cuenta di Weibo, similar na Twitter.

“Na ordo pa percura cu e vuelo ta sigur, mantenimento di China Southern, a conduci un inspeccion completo di e motor di e avion.”

E incidente tabata un hit riba Weibo y polis a agrega den un declaracion: “Despues di investigacion, e pasahero envolvi, yama Qiu, a bisa cu el a tira e monedanan pa resa pa siguridad. Di acuerdo cu bisiña di Qiu, Qiu ta kere den Budismo.

“E avion por a wordo aborda pa lanta vuelo.”

Miles di cientos di usuarionan di Weibo a pasa pret, di cual uno a comenta sarcasticamente: “Welita, esaki no ta un fontein di deseo cu turtuga aden.”

Fuente: http://www.telegraph.co.uk