Partybus cu musica duro den area di hotel y chauffeur no tabata tin rijbewijs

Diasabra pasa di 12or marduga yamadanan tabata drenta cu tin un partybus cu musica duro den area di hotel otro banda di the village mall. Patruyanan policial ta presenta na e sitio di biaha y ta bay hala atencion di e chauffeur. A pone cu mester a baha e musica debi cu no por a keda cu esaki halto anto staciona dilanti hotel causando molester. E chauffeur di e bus no por a demostra autoridad su rijbewijs cu a pone cu e trip no por sigui y a yama e propetario di e bus pa presenta y asina e tin cu core debi cu e si tin rijbewijs.