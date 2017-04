Partido RED a haya bon acogida durante e prome debate politico

Dialuna ultimo dia 11 April a tuma luga e prome debate entre partidonan politico cu a keda invita pa sector di economia. Partidonan a haya e oportunidad pa durante 15 minuut duna un presentacion ariba e tema di economia sigui pa 5 minuut di pregunta. Despues tur cantidato presenta a tuma asiento y alumnonan tabata tin e oportunidad pa haci pregunta na e panel. Partido ReD representa pa sr. Ricardo Croes a haya un tremendo acogida cerca e alumnonan. Un comentario di un di e alumnonan tabata ta cu Red ta papia cla y raspa y no ta “sugar coat” e berdad manera e otro tres partidonan a haci. Otro pregunta tabata ta: “Kico e reapertura di e refineria ta significa pa e desaroyo di San Nicolas”? ReD tabata tin un pregunta y comentario ariba e pregunta ey y esey tabata ta y ta: “Con por ta posibel cu desde cu e refineria a bin e ta na San Nicolas y awe ainda tin e pregunta aki? E contesta ta simpel, e lo significa nada pa San Nicolas su desaroyo den man di e dos partidonan tradicional cu a haya e oportunidad y no a use pa desaroya San Nicolas. It’s not about San Nicolas so sino full Aruba. E ta un simpel cuestion di infrastructura y reparticion di industria y departamentonan di Gobierno ariba e isla, un cuestion di planificacion. Tur campaña atrobe cu e tema di desaroyo pa San Nicolas, increibel. Partido ReD Democratico a elabora ariba e tema di modelonan economico y a ilustra den corto e diferencia entre economia Linear y economia Circular y e importancia pa nos cambia di un modelo pa e otro. Economia linear ta basa ariba explotacion di nos recursonan natural a costo di nos medio ambiente mientras cu economia circular ta enfoca su mes ariba un manera nobo pa diseña producto, optimalisando e salud di e materialnan, reciclabilidad y renobabel pa proteha nos medio ambiente. E modelo circular ta mira e sushi como materia prima pa produci producto y/o energia limpi/alternativo. Cu otro palabra dump lo pasa pa historia di una bes pa semper. Tambe ReD a elabora riba puntonan mas directo y mustra cu 1. Turismo mester expande y bin cu turismo medico y deportivo. 2. Mester crea otro pilar di economia cu entre otro legalisacion di cannabis y amplia ariba e tecnologia di “waiste to energy” pa produccion di energia. 3. Mester inverti den infrastructura y crea un fietspad y un tranporte publico eficiente. 4. Un maneho financiero responsabel ta indispensabel. Nos mester considera y respeta consehonan duna pa Raad van Advies y tambe di Algemene Rekenkamer y teniendo cuenta cu Social Economische Raad, Banco Central di Aruba, IMF, Comision Financiero y Comision Nacional di Finansas Publico. 5. E refineria mester wordo usa solamente pa un periodo di transicion di consumo di petrolio pa energia alternativo. Nos mester realisa cu nos ta matando e mundo aki y esey ta inaceptabel pa e futuro di nos yiunan. E area di refineria por ser usa pa produci energia alternativo. 6. Nos mester inverti den educacion. Nos mester duna studieopdracht y crea tur e profesionalnan cu Aruba mester pa funciona como debe ser. Tur hoben cu caba di studia mester garantia cu e ta haya trabou den e area cu el a studia. No ta duna lening ni studieopdracht pa un profesion cu nos no mester na Aruba. 7. Nos mester haci nos departamentonan gubernamental mas eficiente. Permisonan di trabou, construccion etc mester keda cla mas lihe pa no stanca economia. 8. Nos mester bay over di un impuesto directo pa un impuesto indirecto y asina garantisa cu tur hende ta paga belasting. Onderduiking di loonbelasting y inkomstenbelasting ta pasa pa historia y nan por wordo elimina.