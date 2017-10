Partido POR a reuni cu presidente di CFT riba e situacion financiero di Pais Aruba

Lider di partido POR Sr. Otmar Oduber tabatin e honor awe di por a reuni cu Sr. Raymond Gradus, Presidente di e hunta di supervision financiero (CFT), kende algun luna pasa a asumi e responsabilidad aki. E reunion tabata den cuadro di e posibilidad cu partido POR lo ta formando parti di e gobierno nobo y a trata e nota cu a wordo entrega na sr. Informador. Tambe a intercambia di pensamentonan y ideanan riba e reto grandi cu nos tin nos dilanti a base di e cifranan cu a ricibi e ultimo dianan aki pa locual ta encera e situacion financiero y presupuesto di pais Aruba pa 2017 y 2018.

Sr. Oduber ta splica cu e entre e temanan ya menciona, e rol cu CFT tin na Aruba cu gobierno y continuacion of no di esaki, tambe a wordo trata. Como partido a percura pa trece nos pensamento dilanti di con nos ta mira e situacion awo, con nos a mira e situacion den e ultimo añanan y a papia riba e relacion den futuro y con esaki mester continua.

‘Como isla mi ta kere nos mester carga nos responsabilidad na Aruba pa percura cu nos ta cumpli cu loke cu nos ta bisa y locual cu nos ta priminti cu nos ta haci, pa logra e metanan nos dilanti. Naturalmente mi no por a keda sin menciona riba e posibilidad pa prestamonan cu mester wordo haci na un interes hopi mas abou cu lo por agilisa mas ainda den e situacion cu Pais Aruba ta encontra su mes segun e ultimo cifranan.’

Pa conclui sr. Oduber a bisa cu e ta sali cu curason trankil for di e combersacion y ta reconoce cu sigur tin boluntad pa yuda den e procesonan cu nos tin nos dilanti, cual ta importante. Nos sa di e tension cu tabatin den e relacion entre Reino cu Aruba durante di e ultimo añanan. Pero mi ta sali cu sentimento cu ta keda na nos pa cumpli cu loke nos compromete nos mes. Unabes cu haci esaki ta gana e respet. Esey ta e mensahe cu awe nos a laga atras cerca CFT y a mustra tambe cu nos ta partnernan cu mester yuda soluciona un problema grandi cu Aruba tin ya cu aki no tin cuestion di ken ta bay bringa otro, sino cuestion di mira con ta traha pa yega na e solucionnan y percura pa bienestar di Pais Aruba.