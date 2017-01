Partido M.E.P. : Mientras prijs di crudo a baha den ultimo 7 añanan, prijs di coriente si a sigui aumenta

Den e ultimo dianan aki e parlamentario di AVP, Clarisca Velasquez – fuera di su comunicadonan baho, vil, yena di odio y envidia contra lider di MEP – a cuminsa papia tambe di e desaroyo di prijs di coriente. Y manera ta custumber caba e no por laga atras su racha di mentira y manipulacionnan. Hecho ta cu awor cu su partido AVP tin pueblo completamente horca cu e maldita hedging corupto, e kier bin tira klinker den wowo di pueblo bisando cu e aña aki si prijs di coriente lo baha. Sinembargo Clarisca no ta conta pueblo cu durante e ultimo 7 añanan di su gobierno nan no a percura pa duna pueblo e alivio cu e merece pa loke ta e prijs di coriente y awa.

Inversionnan di Gabinete Oduber

No mester lubida cu desde October 2009 cu partido MEP a bandona gobernacion y mirando cu den e ultimo añanan e prijs di crudo a baha drasticamente, nos no a mira un reduccion substancial di e prijsnan di awa y coriente. Riba e tabel adhunto nos por mira con e prijs di crudo a baha entre October 2009 y December 2016 cu 28%. Contrario na e reduccion drastico aki, e prijs di coriente a aumenta cu 3%!! Alabes por mira den e tabel cu e prijs di awa a baha cu solamente 12%! Mester remarca cu e reduccion di prijs di awa pa gran parti a bin door di e inversionnan cu Gabinete Oduber a haci den pasado. Aki partido MEP kier trece padilanti locual ta para den un comunicado di prensa cu gerencia di WEB N.V. a emiti na final di juni 2012. Den e comunicado aki a ser treci padilanti cu entrante juli 2012 WEB ta baha su tarifa di awa y esaki ta danki na finalisacion di e plantanan di coriente RECIP III, e plantanan di awa SWRO II y bahada di prijs di combustibel. Alabes e director di WEB a declara cu e ta contento cu porfin nan esfuersonan pa haci eficiencia y haci inversionnan grandi for di aña 2006 bay ariba, awor ta duna su frutanan. Pues den un forma cla y raspa e director di WEB a duna elogio na e vision di Gabinete Oduber pa loke ta trata e maneho hiba den suministro di awa y coriente na comunidad.

Maldadnan di Gabinete Eman

Pero manera semper, tur cos cu ta bon y na beneficio di pueblo, partido AVP mester habraca esaki for di otro. Aki Gabinete Eman a dicidi na 2005 di hedge e prijs di crudo pa 2 aña largo y pa 90% di e totalidad y como consecuencia cu mas di 300 miyon florin a ser ranca malamente for di pueblo lagando miles hogar den scuridad y sin awa. Tur e maldadnan aki di Gabinete Eman si Clarisca no ta trece padilanti pero kier djis tira poco klinker den wowo di pueblo gañando nan cu un supuesto reduccion di prijs di coriente. Pero Clarisca, aunke cu el a anuncia aña pasa di retira di politica, mester sigui defende ciegamente e maneho cruel di su gobierno, ya cu ta e propio gobierno aki a percura pa su persona, siendo paga full time como parlamentario, a haya e oportunidad unico pa sigui durante un periodo largo un estudio avansa den Cuerpo Policial y asina kita oportunidad for di otro polisnan cu si ta activo pa nan por sigui e estudio aki. Si e acto aki no ta corupcion den optima forma, ta con otro mester yama esaki anto?