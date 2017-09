Partido Curpa no ta traha so como un team, pero cu pueblo

Partido Curpa ta un di e partidonan cu lo participa den e eleccion. Nan ta contento cu e reaccion cu nan ta hayando te awor aki, mirando cu hopi hende no sa ken pa vota. Pero cu nan yegada toch por a duna e hendenan un plan cu hopi di e partidonan no tin cu lo haci e diferencia y a acepta esaki. Ta confia cu tambe nan lo bay deposita nan voto pa partido Curpa.

E plan cu nan a hinca den otro, ta pa nan traha hunto, no solamente como candidatonan, como team, pero tambe cu e pueblo di Aruba. Pa bin cu cierto cambionan den ley, riba e parti economico structural, tambe paga e debe den parti y e proyectonan cu por implementa pa sigui crea incentivo, of crea return on investment, caminda cu ta bay baha e debe drasticamente. Esey ta e idea.

Como un compania cu ta bayendo bancarota. Bo por haci dos cos. Bo por bay salbe, sea creativo of bo ta bisa, cera cos.

E plan ta pa baha e gastonan grandi di Gobierno y tambe e personal. CFT tabata hopi cla pa varios aña caba. Minister Bermudez a bin cu varios splicacion, pero obviamente hopi hende no a compronde. Si bo pais ta den un abismo y a perde tur balor di e florin, mester ta un tiki bij pa bo wak e cos di un manera mas responsabel. Prome Minister ta mirando esaki hopi suave, keriendo cu si e sigui den e siguiente gobernacion e lo por haci cambio. El a haya ocho aña pa mustra e pueblo di Aruba con pa goberna. No hiba awa pa lama. Nos tin un tram cu a pone eynan, aunke ta bunita, embeyece caya grandi, pero te dia di awe no tin un return of investment. Nan a bisa cu a hink’e den e parti di turismo, pero nan ta bisa. No a mira e cifranan ey.

Benjamin Francees ta kere hopi mes den deporte. E ta hunga un rol importante den e plan di Curpa. E ta kere cu deporte ta hopi importante pa un pais. E ta consider’e hasta e curason y pulmon di e pais aki pa inyecta cosnan positivo. Via deporte nan ta bay influencia grandemente contra criminalidad den hubentud. Ora un hoben ta den deporte, ta ten’e for di caya y e ta haya menos chens pa haci malo. Tambe deporte general pa nos hendenan grandi, lo bay tin programa di movecion pa tur hende di tur edad. Ora cu bo ta move y bo ta keda salud. Un hende cu ta para, cu no ta haci nada di deporte, bo ta bay atras hopi facil. Den e campaña riba caya a papia cu hopi hende y siguramente esnan cu ta grandi, bo tin un escogencia ora bo ta bira un pensionado. Bo ta dicidi di stop cu movecion of bo ta dicidi pa sigui move. Si bo kier biba mas largo, como pensionado, e sugerencia ta pa bo sigui move bo curpa. E ora ta concentra mas den cana atardi, un pensionado por cana. A bay pone hopi enfasis den movecion pa nos pueblo.

Ora tin husticia den un pais, tur cos ta posibel. Esey ta e punto importante pa Curpa, cu nan kier un pais husto, unda cu tin e reparticion di finansas corectamente. Den deporte sigur. Tin un Lotto pa Deporte cu actualmente no ta pa deporte. Un di e trabaonan cu Francees a priminti ta, ta pa bay den Lotto pa Deporte pa por los e cabuyanan cu tin mara eyden cu ta un obstaculo pa por haya e placa den deporte. Tin hopi problema eyden. Pero manera cu caba cu e campaña cu e pueblo aki bay urna electoral y vota concientemente. Curpa ta mas interesa den solucion pa e pais aki, cu problema. Sigur Curpa lo bay traha duro den deporte y sigur Lotto pa Deporte, lo percura pa e sali bek pa deporte.

Finansas, salud, husticia y enseñansa ta e temanan cu ta enfoca riba dje. Den tur cuater tin problema. Partido Curpa tin algun punto cu sigur nan lo logra haci e economia fuerte y naturalmente diversifica esaki. Pesey mester bin cu un pilar economico nobo. Baha e impuesto riba ganashi (winstbelasting), cambia e sistema di belasting di tres tarifa. Esaki ta nifica cu bo ta paga 5% di belasting riba entrada te cu 35 mil. 15% di belasting riba 35 mil y 75 mil ta bah’e cu 30%. Esaki ta practicamente crea literalmente un sinergia den e sistema di belasting. Tambe Curpa lo bin cu taxholiday pa companianan cu kier inverti na Aruba, simplifica regla y proceduranan pa lanta un compania, pasobra na Corsou caba conoce cu tin diferente sistema cu bo por lanta un compania y el a funciona bon na Corsou y kier busk’e pa Aruba tambe. Y naturalmente stimula e-commerce.

Den turismo tin boshi di strategia. Esun mas importante ta salubridad. Tin un problema grandisimo. Practicamente a vocifer’e den debate, por mira cu practicamente tin mas hende malo cu hende saludabel. Nan ta zorg tambe pa tene mas hende na cas malo, pa nan por bende nan remedinan. Pesey Curpa a bin cambia e sistema pa duna chens pa e remedinan alternativo, remedinan di tera, caminda cu hopi hende a lanta cun’e. Tin cu bay bek poniendo esaki bek den man di nos mesun hendenan, cu ta cultiva, cu nan por bende esaki, hasta exporta esaki, cu lo crea un pilar economico pa pais Aruba. Esey ta kere 100% den dje y sa cu e lo bay logra tambe.

Husticia y enseñansa tin su retonan cun’e. E dos puntonan aki, tur hende ta worry cu nan. Christina Lampe a splica cu mester bin cu un educacion flexibel. Den educacion flexibel eynan, por scoge entre e orario cu bo kier pa e muchanan bay scol, pasobra tin muchanan ta studia miho mainta, tin muchanan ta studia miho atardi. Esey ta un di e puntonan cu tin. Tambe a pensa cu ta miho cu e muchanan tur tin tablet na scol, pa asina nan no tin mester di carga tur e bukinan pisa riba nan lomba, den nan man, etc.

SKOA a comenta cu nos ta cla pa e sistema eynan pa nos bay den mundo moderno. Curpa ta convenci firmemente cu e situacion ta cla pa bay den esey. Por mira e muchanan awendia, cu nan ta maneha nan telefon y tablet, nan ta tur caminda. Hasta e muchanan hopi biaha nan no ta haya e splicacion adecua na scol y riba nan tablet of nan telefon mes, nan ta bay online y ta haya e informacionnan y tin biaha un cu un miho splicacion di locual cu nan ta haya na scol, pasobra sa cu klas ta yen y no por dedica tanto atencion a nos muchanan.

Bay cu e tempo y no keda pega den tempo. Pero unda ta bay haya e placa eynan pa pone tanto tablet asina na scol. Tin hopi manera cu bo por haya e financiamento eynan. Tin instancianan den exterior, cu ta dispuesto pa financia scolnan. Ta sigur cu una bes tablet wordo introduci y no solamente esey. Muchanan cu tin un of otro problema di deshabilidad, por haci uzo di e tabletnan aki pasobra cu nan ta di un manera cu nan ta ahusta hopi lihe pa e muchanan aki por sigui nan enseñansa hopi mas facil di locual cu ta tumando luga actualmente.

Idioma ta birando un problema na Aruba, cu e Hulandes no ta drentando e generacion aki. Nan ta prefera haci’e e papiamento y Ingles y ciendo cu ora e bay Hulanda, esey ta cay afo. Curpa ta kere cu ya caba Papiamento ta den scol. Bo no por bay bisa cu si kier Papiamento. Ya el a wordo introduci, no completo, pero e tey. Tin un grupo di mucha cu ya den basis ta hayando e papiamento. Tin cu wak kico ta cumbini, pasobra ainda tin como 2000 studiante na Hulanda cu ta riba Hulandes. Bo no por kita Hulandes. Hulandes mester keda. Bo por haci Papiamento un bijvak cu e muchanan por siña Papiamento.

Tin un preocupacion ta biba dia aden, dia afo, atraconan a subi. Hortamento ta sigui tur dia. Prome nan tabata horta un pen, un chupabebe, awor no mas. Awor aki nan ta drenta cas. Hopi ta wordo gara cu arma.Ainda por controle prome cu e bay for di man, manera cu Corsou ta pasando aden.

Tur cos ta stablecimento di ordo den un pais. Lampe a mustra riba anticorupcion, pasobra corupcion ta e motibo cu tur e cosnan aki ta tuma luga. E ta asina penetra den nos sociedad. Nos mester cera nos fronteranan y evita asina tambe cu mas hende ta drenta nos pais cu entre nan, tambe ta drenta bon y malo. Tin asina hopi punto cu por papia riba dje, cu mester stablece husticia aki na Aruba, cu por bay den diferente area.

E Gobierno a identifica su mes como un Gobierno cu tin un minister cera. Hopi ta wordo duda di loke tabata e inversionnan cu nan a haci y pa loke ta e transparencia, tabata hopi pisa. Esey ta base y puntonan hopi importante cu e proximo Gobierno cu tin cu tene cuenta cun’e. E Gobierno na mando a papia di transparencia, pero esaki nunca e tuma luga.

Curpa ta consisti di hendenan cu ta biba cu temor di Dios. Nan ta cana cu si ta si y no ta no. Como personanan educa y siña, nan ta un diferencia caba. Hopi partido ta papia di cambio, pero bo no por cambia di uniform so. Tin cu compronde cu cambio ta bin cu cambio di mentalidad. Hende mester por compronde y pensa diferente. E ora e cambionan ta bin structural.

Curpa sigur ta bay con biento en popa pa e eleccion cu lo tuma luga diabierna awo, cu e conviccion cu nan si lo haci un diferencia.