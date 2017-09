Partido AVP ta cla sigui traha pa e siguiente 4 añanan

Diabierna atardi pa 4 or Prome Minister di Aruba, Sr. Mike Eman a yega Colegio Arubano pa asina eherce su voto. El a yega den un caravana hunto cu su simpatisantenan, como tambe Sr. Benny Sevinger y algun di su compañeronan di partido.

For di mainta trempan caba, casnan di partido nan a cuminsa habri y e candidatonan a cumisna prepara. E ocho añanan di trabao lo wordo recompensa. E ta un hornada cu a cuminsa na 2009, cual no a bay facil ya cu recursonan tabata limita. Oposicion ta bisa cu no por come klinkers ni tampoco asfalt, pero si kier pa nan sigui come stof. Drecha mas di 70 scol, traha un vierbaanseweg, un hospital cu mas di 17 sala di operacion.

Minister President, manera ya ta custumber a compaña minister di Infrastructura Sr. Benny Sevinger na momento cu el a deposita su voto y na su turno, Sr. Sevinger a compaña Prome Minister. Nan ta cla pa e siguiente 4 añanan.

Anochi nan ta spera e pueblo na Cas di Partido pa asina hunto celebra e victoria un biaha mas.