Partido AVP a cumpli cu loke el a priminti

Durante presentacion di Programa di Partido ‘P’adilanti: 2017-2021’ candidato #2 riba lista di Partido di Pueblo Arubano, AVP, Benny Sevinger, tabata encarga pa presenta e vision y plan riba tereno di infrastructura y integracion. El a subi escenario pa hiba palabra mey mey di un ovacion sumamente grandi cu ta consolida su gran aceptacion y cariño den pueblo. Cu e mesun entusiasmo cu e ta ricibi di pueblo, Sevinger a inicia bisando cu AVP ta e unico partido cu por bisa di a cumpli cu tur loke el a priminti.

“Na 2009, ora nos a drenta den Gobierno, nos a haya un pais na werki. No tabatin placa pa nada, no tabatin placa ni pa e pober, ni pa e riconan. Sinembargo nos a lora manga di camisa y nos a bisa: ‘Nos ta bay drecha nos pais, nos ta bay drecha producto Aruba’,” Sevinger a bisa splicando con Gabinete Mike Eman a sinta dia aden y anochinan largo y a traha un plan di infrastrctura yama ‘Renoba Aruba’.

Esey ta e plan cu a bin ta ehecutando den 8 aña. A dicidi cu no kier solamente hotel di 5 streya, pero kier barionan di 5 streya. “Mira awe Yuwana Morto, mira awe Bushiri, mira awe Madiki; mira Yara, mira awe Village, mira awe Montserat, tur e barionan aki ta 5 streya. Esey nos kier pa nos hendenan,” Sevinger a bisa na e sala yen.

AVP tabata di opinion tambe cu no por ta posibel cu un centro di ciudad a bira simpelmente un choller house. Esey ta loke e Gobierno anterior a laga pa nos, un centro cu adictonan. “Nos tin curason pa nan, nos tin cu yudanan, pero poniendo nan den centro di ciudad no ta e solucion. Nos a dicidi nos ta bay drecha nos centro di ciudad. Awe wak nos centro di ciudad, wak e tram cu bo ta core aden, wak e tiendanan nobo, 350 mata nobo, tur caminda den renobacion y apenas nos a cuminsa. Gobierno di AVP a drecha centro di ciudad na San Nicolas tambe.

Otro cos cu AVP a hereda di e Gobierno anterior tabata edificionan di Gobierno totalmente den ruina. A percura pa tur esey. Awe por mira cu tin edificio nobo di DIMAS, Corte di Husticia, Watertoren di Playa y di San Nicolas y varios otro pa menciona, incluyendo centenares di scolnan renoba. “Tambe Bestuurskantoor, e centro di nos pais unda ta wordo goberna, a wordo bandona. Awe nos tin un Bestuurskantoor cu un parti nobo y cu un Plaza Padu cu nos tur ta orguyoso di dje.” Aplauso y mas aplauso a compaña Sevinger durante su discurso.