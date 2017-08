Partido ABO ta preparando pa entrega lista diabierna awo. ABO no a cuminsa e aña aki manera cinco paddestoel. Hasta uno a recusita. Desde 2014, ABO ta bezig semanalmente informando pueblo, concientisando pueblo, pasobra esey ta importante. Segun lider di e partido, Elton Lioe-A-Tjam, danki na partidonan manera nan, cu a mustra cu pa hopi aña caba, tey pa sirbi pueblo, traha pa pueblo. E ta bayendo bon. Lamentablemente tin cu admiti cu tin un temor, tin un sentimento cu hopi hende tin miedo. Miedo di persecucion.

Siman pasa a perde cinco candidato, algun nan famia a bisa nan cu ta algo dificil, pero tambe tabata tin buladonan di cura. Esey ta un cuestion cu tin cu para bon na e fenomeno riba buladonan di cura. Na momento cu bo bula un cura, bo ta bula pa cos.

ABO ta un partido cu no ta ni cumpra voto, y nan no ta ni regala tampoco. Unico cos cu nan tin, ta pa concientisa pueblo y sirbi pueblo. Esey ta bon pa pueblo realisa cu tin un temor den e comunidad aki y hopi biaha ta lubida. No ta mucho leu di loke ta pasando na Venezuela. Tin un persecucion y por poco Aruba no tin democracia mas.

Segun Lioe-A-Tjam, tur hende ta bisa nan pa sigui cu loke nan ta haci y tur hende ta aprecia cu añanan largo nan ta concientisa. Hopi di e partidonan tradicional ta djis gusta ataca. ABO ta mustra e otro banda di medaya pasobra ta bon cu un pais, un comunidad manera esun di nos cu ta riba papel, educa, a bira tempo pa nan tambe wordo envolvi. Tur dia, tur hende ta keha con malo ta. Cuanto politico corupto tin. Pero ora e momento yega pa nan asumi e rol pa purba trata cambia e cos aki, bo ta wak tur hende ta manera keda atras, of algun a lubida di e ocho y hasta 16 aña di un maneho di un solo partido.

Kisas tur ta gañado, pero bo cartera nunca ta gaña y bo cartera ta sclamando, segun Lioe-A-Tjam.

Lioe-A-Tjam a expresa cu ningun plan economico lo logra si atende cu e plannan social. Na momento bo tin problemanan social y nos problemanan social ta grandisimo, no solamente pa e hobennan. Tin scolnan cu klasnan cu hasta tin muchanan problematico. Bo tin hopi hende ta meti den droga. No kier papia di esey mes, segun Lioe-A-Tjam. E punto di salida ta, cu no ta bay ni cultiva, corda importa droga aki. Apesar con populista e por zona, pero tin un problema serio bao di nos hubentud. Nos hendenan tambe cu ta bisti cu dashi, hopi di nan ta snuif cos. Hasta algun a lubida cierto politico cu ta uza snuif. Pero esey ta e Aruba di awendia. Ta inclina pa lubida fechoria di pasado. Y Lioe-A-Tjam ta eens, cu semper por bisa erornan por wordo haci y tin cu siña di erornan, pero mester mustra boluntad.

E no ta wak den hopi hende, nan no a siña nan les. A yega e nivel cu awendia nos ta vota pa cos. Nos ta vota pa hende cu por duna cos. Pero di contenido cu idealismo, no tin. Un di e prome entrevistanan cu el a yega di duna como cabesante di partido ABO, ta tempo el a bisa cu tin hopi hende ta yama nan mes Betikista. Un nomber cu ta di Aruba, pero ta yama nan mes Mepista, Betikista. Si bay mira cuanto di e idealnan, di e defunto Betico ta wordo aplica, ta poco. No tin. E problema ta, of e pregunta real ta, bo ta vota pa un cierto partido, pero no tin e idealismo. Si bay wak e otro banda, e otro banda ta djis calcula con nan por yega y keda na poder. Placa ta wordo gespart links y rechts. Awor aki ta mira e mesun cos ta sosode. Un ex prome minister a yega di saca 2 partido chikito for di su Gobierno, yamando nan sapato bieu. Awendia nan a bay hasta den bahul saca pluma, saca sapato, stofianan y hasta purba di bende pueblo, cu esaki ta e salbacion. E sapato a wordo mal gasta dos biaha caba. Riba dje, el a hinca nos den hopi problema cu hospital. No mester lubida, cu por poco nos por a perde nos hospital y esun cu cual e kier a bende, a wordo condena na Hulanda.

Un biaha mas, tur cos ta placa, placa y show. Esey no ta e Aruba cu Lioe-A-Tjam kier, of cu bo yiunan por lanta aden. Mester bay bek na norma y balor. Pero unda cu un palabra di un muhe of homber, mester tin balor.