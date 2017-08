Partido ABO ta haci entrega di nan lista

Pa 12 or y 30 di awe mainta, partido Aruba su Bienestar Organisacion (ABO), a haci entrega di su lista pa eleccion 2017.

Lider di partido ABO, sr. Elton Lioe- A- Tjam, a haci entrega di nan lista di candidatonan pa eleccion 2017 na presidente di e Conseho Nacional Electoral, Sr. Glenn Thode. Nan tin un lista di 10 candidato, cu ta aspira pa participa na eleccion 2017. E lista aki a wordo aproba door di Conseho Nacional Electoral.

Sr. Lioe A Tjam a keda hopi contento ya cu no tabata facil pa traha e lista. For di 2014 nan ta bezig ta conscientisa e pueblo. Y danki na ABO, cu cinco partido a sigui e ehempel pa nos por tin algo pa scoge y esey ta pidi henter Aruba, pa duna tur e partidonan cu mester di firma, pasobra e ora eynan tin algo realmente pa scoge dia 22 di September. Aruba mester dibo y vooral Aruba mester di nos partidonan, hendenan integro, cu tambe ta mustra cu si por. Un campaña no mester costa miyones pero mester ta a base di conscientisacion. Nan a demostra cu poco placa pero cu hopi amor pa e pueblo por hiba un campaña. Ta casi sigur cu dia 22 di September, ABO lo ta den Parlamento di Aruba.

E formacion di lista a bay facil. Siman pasa a perde cinco candidato, loke ta un tiki decepcionante. Pero tur hende a scoge pa nan mesun motibo. Pero a logra entrega un lista di dies candidato. Dies candidato cu ta mustra cu nan no tin miedo y si kier lucha pa e isla y mas bunita, ABO ta un partido cu bo ta haya hende di edad, bo ta haya hende femenino, bo ta haya hende hoben, cu ta un reflexion di sociedad.

Dies candidato cu ta bezig ta luchando pa e pueblo di Aruba. Nan ta un partido total, no a yena 29 cu lo sirbi pa decora e lista. Loke nan tin ta calidad. Tur hende a keda satisfecho ya cu nunca number tabata un problema den partido ABO. A pesar di a cuminsa cu hopi hende, toch nan a keda cu 10. Cada sector di nos sociedad ta wordo representa. Ora di presenta e lista, tabata tin varios opcion y a presenta esaki na e miembronan. Y ta e miembronan mes a dicidi cual ta e opcionnan cu ABO lo bay cun’e. E tabata un proceso completamente democratico, y no ta cuestion cu ta Elton Lieo- A Tjam ta manda den partido ABO.