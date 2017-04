Participantenan di CATA a disfruta di “Historia di Aruba”

Departamento di Cultura Aruba, conhuntamente cu reina y gruponan cultural di baile y teatro y cu cooperacion di Centro Bario Brazil Aruba y Cosecha San Nicolas a presenta exitosamente e Tableau Vivant: “Historia di Aruba” diaranson 26 di April, 2017. Esaki tabata un Presentacion special realisa pa Conferencia Anual di Turismo di Aruba-CATA 2017, organisa pa Aruba Tourism Authority (ATA) como tambe cu e presentacion di e Fiesta den Cunucu presenta maraviyosamente pa e grupo di Baile Popcorn Dancers bao direccion di Sr Freddy Tromp.

Tur esaki a ser presenta den cayanan di San Nicolas riba fecha 26 di April 2017 na unda a tuma luga e exitoso presentacion di e Tableau Vivant: “Historia di Aruba” y “Fiesta den Cunucu”

Un palabra di felicitacion ta bay pa henter e elenco di actor, musico y bailado cu a forma parti di un espectaculo asina maraviyoso, historico, educativo y cultural cu tabata dedica na nos dushi Aruba. Tur esaki a ser presenta exitosamente den e actividad organisa pa ATA relaciona cu Conferencia Anual di Turismo di Aruba-CATA 2017, organisa pa Aruba Tourism Authority (ATA) den cooperacion cu Departamento di Cultura Aruba, conhuntamente cu Centro di Bario Centro Bario Brazil Aruba; Cosecha, Soraida Wever, Popcorn Dancers, Grupo di baile Rosea Cultural di Madelene Kelly Grupo di baile Kids To Kids di Sigmara Kock, Grupo di baile y reinanan cultural di grupo Gucci Dancers di Rene Kock, nos gran Dama Cultural Gianelly Islaine Leo y su yiu, Taiisia Aleyne y su Grupo, Royal Dreams Foundation, Grupo di baile moderno di Dyantha Maduro y actornan invitadonan special manera Gloria Vega cu a haci e narativa di un manera hopi profesional den un presentacion sumamente impresionante y poetico y su yiu cu a representa e parti di carnaval, Nos a conta tambe cu e parti musical na encargo di Ivan Barrera, CALATO, como tambe Tuesday Irwin, Nelson Gonzalez y su yiunan, Grupo di Baile Youth In Actions di Debra Boekhoudt, sin lubida e grupo di boluntario cu a sostene grandemente pa tur esaki termina exitosamente: Roland Jansen, Joe Fortin, Angela Velazco, Lupita Bernabela, Rubia Bernabela, Mario Gonzales, Roland Helder, Joanna Croes, Esmara Martis di DCA, Roberto Lusktok di DCA Doralba EmerencianaDario Medina Dominguez, Suzannae Garcia, Rafael Garcia Annaisa Orman Anaïsa, Jose Orman, Roberto Orman, Magdalena Orman, Jearmine Acosta, tur negoshi cu a coopera grandemente di cayanan di San Nicolas na unda a tuma luga e presentacion di e Tableau Vivant: Historia di nos Aruba pa un publico internacional cu a finalisa exitosamente y cu comentarionan super positivo rond di henter e actividad dedica na Aruba.

Na unda artisticamente e cayanan di San Nicolas a yena di color y a bisti di nos folklore, di nos tradicion, di nos indjannan, di nos cunukeronan, di nos piscadonan, di nos propio identidad, di e desaroyo di nos propio industria, di nos turismo y di nos dushi carnaval.

Un obra na unda pasado lo bolbe topa cu futuro y na unda un biaha mas a ser presenta e produccion teatral aki pa invitadonan special cu ta a bin di diferente parti di mundo pa atende cu e conferencia aki. Un danki super special pa tur mayor nan cooperacion pa transporta boso yiunan den e lugar, danki pa boso sacrificio.

Autor y director Freddy Montoya, Texto narativa Freddy y Joe Fortin,

Keda pendiente pa e resultado di e siguiente presentacion pa Associacion of Caribbean Commissioners of Police (ACCP), (di 32 Conferencia), organisa pa Cuerpo Policial Arubano Fecha: diaranson 3 di mei 2017 cc, Stan Dabian PR DCA, Julie Merencia Hefe di Seccion di Implementacion DCA. Marlene Lampe, Flemming John Franklin. Amayra Boekhoudt Glenny Tromp, Amayra Boekhoudt, Astrid Thiel, Ivethe Yvette Laclé, Renny Renny Laclé Taisia Aleyne, Joanna Croes Makiyage Dora Angela Velazco, Leonardo Philips Potrey cortesia Freddy Tobón Montoya DCA, y Martinez V D Angela.