Parlamento lo bay traha riba regla di comportacion pa Parlamentarionan y Ministernan

Mirando con e reunion den parlamento ta bayendo ultimo añanan aki a dicidi di lanta un comision den parlamento pa cuminsa trece cambio den regla pa e trahadonan , parlamentarionan y ministernan den sala di parlamento.

Lo bin cu reglanan pa loke ta asistencia y pa asina e personal lo mester tene su mes, pa e reunion bira mas interesante y e calidad bira mas halto. E regla no ta conta solamente pa personal pero tambe pa Parlamentarionan. Esaki ainda mester wordo trata den reunion di Comision Central. Tur parlamentario lo tuma nota di esaki y asina e por wordo aproba.

Tambe Parlamento ta trahando ariba e reglanan pa loke ta trata codigo di conducta, pa parlamentarionan, ministernan y personal di Parlamento. Esaki ta importante mirando tur e discusionnan cu tabata tin, di con e comportacion di Parlamentario mester ta y con nan mester anda cu otro. Ta jammer cu mester hinke den un regla, pero esaki ta sosode tambe den Parlamentonan den exterior. Esaki lo tuma un poco mas tempo, ya cu e mester wordo trata den Comision di Asuntonan Domestico y despues e lo bay griffier. Asina ey e lo por bin na vigor, pa por ultimo e lo bay den reunion di Comision Central.

Den e temporada aki, e leynan cu ta bin for di gobierno, ta pidi pa bin cu esakinan trempan. Parlamento lo bay cu reces na Juli te cu medio Augustus. Y eynan lo ta bon pa por trata tur e leynan cu mester bin Parlamento pa asina ta na tempo y no laga tur cos pa ultimo ora.

E aña aki ta aña di campaña, cual lo trece un presion enorme riba e miembronan di parlamento. Kisas ta trata un ley y Parlamento ta bashi, For di aworaki, ya caba e asistencia ta abao y ora cu campaña cuminsa, menos lo wak e parlamentarionan na pia di trabao. Sra. Wyatt Ras ta spera cu nan por logra di trata tur e leynan cu ta na bienestar di comunidad. Ta spera cu esaki por sosode den lunanan di Maart, pa asina na Juni, Juli lo tin menos presion.



Riba e pregunta dicon no ta bin cu ley pa ta presente na reunion como Parlamentario, mescos cu cualkier otro trahado mester cumpli cu nan trabao. Na final di dia, ta pueblo ta paga e salario di cualkier parlamentario. Tur esunnan cu ta paga belasting ta paga e salario di Parlamento. Sra. Wyatt – Ras ta sigui bisa cu tin biaha e ta cana manera spirito den Parlamento, y ta wak cierto fraccionnan cu si ta traha. E excuus di parlamentario cu ta bishitando cas, ta un argumento fofo.