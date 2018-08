Parlamento Hubenil Aruba ta presenta e di ocho edicion di SummerCourses.

Fundacion Parlamento Hubenil Aruba ta organisa nan proyecto anual “summercourses 2018”. Summercourses ta un proyecto sumamente exitoso cu ta consisti di 3 dia di cursonan interactivo y sigur e aña aki esaki no lo ta exepcion!

Summercourses ta un evento pa hobennan entre 14 pa 23 aña den nos comunidad. E cursonan lo tuma lugar ariba 8,9 y 10 di augustus 2018 na E.PI. auditorium, cuminsando for di 9or di mainta. Registration lo cuminsa for di 8or y mey di mainta.

E aña aki lo tin diferente cursonan atractivo pa nos hobennan. Ariba Diaranson 8 Augustus nos lo start cu e topico derecho di mucha , diahuebs 9 di Augustus lo continua cu pensamentonan positivo y lo finalisa ariba diabierna 10 di Augustus cu teambuilding. Ariba cada dia lo tin minimo 3 curso, unda lo tin diferente instancia presente pa duna informacion interesante na e participantenan tambe lo tin oradornan hoben cu lo tey specialmente pa motiva y conta, con nan a logra nan metanan. E prome dia lo tin 4 instancia cu den un forma interactivo lo splica mas ariba e topico derechonan di mucha y después lo finalisa e dia cu un debate guía pa Telefoon pa Hubentud.

Un biaha mas e comision organisado di summercourses ta enfoca riba cursonan hopi mas interactivo.

Pa duna un toke diferente na summercourses 2018 a scoge e aña aki pa finalisa e ultimo dia cu un celebracion pa motibo cu nos organisacion a cumpli 15 aña di existencia.

Ariba tur 3 dia for di 7or di mainta lo tin un bus saliendo for di Santa Therisita Center na San Nicolaas, sigui pa un stop na Centro di Bario Brazil, un stop na Do It Center Savaneta , un stop na veld di Universal na Pos Chiquito y un ultimo stop na Wit Gele Kruis Santa Cruz, pa asina yega na E.P.I. Auditorium 8or y mey di mainta.

E prijs pa tur 3 dia lo ta 15 Florin of si ta desea di participa un dia so por paga 8 Florin pa dia. Pa inscribi y forma parti di SummerCourses por tuma contacto cu Parlamento Hubenil na telefoon 297- 5886860/ 5838856 of por manda un mail [email protected] Tambe por pasa entre 9or di mainta y 5or di atardi na oficina di Parlamento Hubenil situa na Calabasstraat 1, edificio di YMCA Dakota.

Parlamento Hubenil ta di opinión cu nos hobennan mester por haya e oportunidad pa ta hopi mas activo y productivo den vakantie grandi y pa es motibo a bin cu e iniciativa pa organisa un biaha mas un evento pa stimula e “continiuous learning” entre nos hobennan den comunidad.

Nos di Parlamento Hubenil kier a gradici Cede Aruba, Fundacion Telefon Pa Hubentud, Fundacion Pa Nos Muchanan y tur otro orador cu ta contribui na e projecto Summercourses 2018.

Comments

comments