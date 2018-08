Parlamento Argentino ta debati legalisacion di abortus

BUENOS AIRES, Argentina- Diaranson, Senado Argentino lo tene un debate historico cu lo mester conclui cu si ta aproba of rechasa e legalisacion di abortus, despues di cu Diputadonan a aproba esaki. P’afo di Congreso, ta miles di persona lo ta pafo durante henter e jornada (cu por extende te den oranan di marduga di diahuebs) pa spera ariba e resultado.

Al parecer, tin un gran mayoria di senadornan cu ta contra di e proyecto y nan a zorg pa resalta esaki den medionan di comunicacion. Sin embargo, desde e Campaña Nacional pa Derecho na Abortus Legal, Sigur y Gratis, of simplemente, La Campaña manera e ta conoci, ta sperando cu e presion popular lo influencia e votonan. Ora cu e Camara di Diputadonna a aproba e proyecto dia 14 di juni ultimo, tabata te na ultimo momento cu e resultado a wordo defini, cu’n multitud wardando pafo.

“Nos no mester laga e operacionnan aki anula e debate”, e integrante di e Campaña den e provincia di Tucuman, Fernanda Fernandez, a splica. “Cifranan ta na nos fabor, pasobra cu e cifranan ta riba caya”, el a sigura.

Den e mesun sentido, Johana Lacour, consehero superior di e Universidad Nacional di Santiago del Estero (UNSE) y integrante de ekipo di investigacion, Genero, Politica y Derecho, den un entrevista telefonico el a recorda cu durante e discusion den e Camara di Diputadonan, tabata tin “scenario favorabel pa loke ta su composicion generacional, pero no tabata tin nada concreto”.

“Ta bay ta hopi importante cu nos por sostene te na final e cantidad riba caya, y trabao cu nos ta haciendo desde interior di e pais”, Lacour a enfatiza, cu tambe ta forma parti di e Campaña y e colectivo Ni Una Menos. “A wordo demostra cu e movimento di muhe y feminista for di e prome minuutnan a ocupa e cayanan, nos ta bandona pasobr cu e ta definitivamente, e factor transformador”, el a bisa.

Senado den provincia

Aunke ta existi diferente calculonan, en general, tur hende sa cu’n mayoria chikito ta rechasa e legalisacion di abortus. Di e 72 Senadornan, y 37 lo posiciona nan mes den contra, mientras cu 31 ta na fabor y e resto, indeciso..

Contrartio na e Camara di Diputado, unda cu e candidatonan ta wordo eligi di manera proporcional na e poblacion, den Senado e representacion ta igualitario entre e 24 provincianan den e pais. Tur di nan tin tres Senador cada uno, p’esey nan voto ta mucho menos liga cu e realidad nacional y mas mara na e situacion di cada uno di su distritonan.

OPCION

Ora cu e sesion cuminsa diaranson, Parlamento lo tin tres opcion. Si e dicidi di debati e proyecto manera cu el a bin for di Camara di Diputado y wordo aproba pa mita mas uni di e Senadornan presente, e lo keda aproba definitivamente. Ta keda solamente pa spera si e presidente lo decreta esaki como ley y, aunke cu e lo por debati esaki, ta un posibilidad cu no a wordo contempla pa awe.

En cambio, esunnan cu ta contra logra reuni un mayoria, e ley di abortus legal lo cay y no lo por wordo trata te cu e proximo periodo legislativo na 2019, aunke lo mas probabel ta cu e lo tarda te cu 2020, ora cu tin un Congreso nobo.

