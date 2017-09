Parlamento a aproba ley pa pone label riba producto

Den Parlamento a aproba un ley cu lo beneficia salubridad publico di Aruba. Esaki ta un ley cu Minister di Salud, Dr. Alex Schwengle a sostene y riba esaki Director di Departamento di Salubridad Publico, Jerry Staring a indica cu e ley aki tin di haber cu ponemento di etiketanan riba e productonan cu ta bendi na supermercado na e comunidad di Aruba. Den e caso aki Directie Volksgezondsheid (DVG) tin un rol masha grandi pa proteha e consumidor contra malesa of otro problemanan cu por surgi pa via di productonan cu a caduca, cu no ta saludabel of cu no ta locual e hende ta kere cu e ta.

Jerry Staring a agrega cu tin un departamento di higiena cu tin personanan cu ta realisa e trabou di controla cu ta pasa bishita e supermercadonan, pero hopi biaha ta dificil pa haci e control ora cu nan no por lesa e “label” of nan no por wak kico ta e ingredientenan den e producto. Diaranson a dal un prome paso pa combati e problema ey y yuda DVG pa haci e trabou mas miho pa proteha e pueblo di Aruba contra problemanan di salud, Jerry Staring a manifesta. El a sigui bisa cu hopi biaha ta traha “reactief” na momento cu un persona ta bira malo. Ta bay controla e producto ora cu tin reclamo of sospecho di un producto. Pa medio di e etiketa por haya un herment na e pueblo mes pa ora di cumpra e producto caba pa wak kico tur ta paden den locual cu nan ta cumprando.

Di un banda tin cu controla e calidad di e producto, pero di otro banda tambe tin cu yuda e pueblo pa ta consciente di locual nan ta cumpra y consumi. “Como DVG nos ta hopi contento cu nos ta haya e sosten di Parlamentario Sr. Sneek, ken a yuda nos cu varios iniciativa di ley cu ta toca salubridad publico. Nos tin e ley pa cu humamento y esaki tambe ta un ley cu ta duna nos un herment fuerte den uitvoering di nos tareanan. Masha danki na tur esunnan di Parlamento cu a para banda di DVG pa yega nos metanan”, e director di Directie Volksgezondheid a expresa.

Banda di esaki, Parlamentario Marlon Sneek a bisa cu esaki ta un preocupacion cu tabata reina den comunidad. E ley aki a nace door di e preocupacionnan cu por tende ora di bishita e diferente barionan rond di Aruba. Marlon Sneek a indica cu e preocupacion a aumenta ora cu nan a bira cu na Corsou hopi luga a wordo cera door di e hecho cu nan tabata tin hopi producto cu a vence. Esey a pone cu na Aruba a tuma e iniciativa pa bay traha e ley aki.

Na Aruba no tin leynan pa coregi e fayo aki. Cu e ley aki lo por duna sancion, confisca e producto y garantisa pa e pueblo ta esun beneficia, Sneek a subraya. E Parlamentario a agrega cu no mag di “scratch” nada for di e producto, ni di e boter of bleki. Pueblo mester por lesa kico e ta cumprando.

Tin biaha den freezer tin pakinan di carni sin ningun informacion. Awo e paki mester bisa ki dia el a wordo empaketa y ki dia ta supone di vence, a agrega.

Marlon Sneek a sigui bisa cu un otro ley cu a pasa ta e ley di inspeccion. E aña aki a cuminsa recluta e personal cu lo mester haci un miho control. “Cu un control asina bo por yega mas cerca di kico por ta un di e problemanan”. Finalmente, e parlamentario a subraya cu esaki ta un ley pa e pueblo y na bienestar di salubridad publico.